Energiebedrijven moeten dokken: 'Geertruidenberg moet geen Moerdijk worden'

Hoe houd je Geertruidenberg leefbaar voor de inwoners als er straks een enorme energiefabriek wordt gebouwd? Met 11,7 miljoen euro van het rijk kun je best wel wat maatregelen nemen tegen de directe overlast. Ook de energiebedrijven moeten meebetalen om de leefbaarheid van Geertruidenberg te waarborgen, vindt een meerderheid van de gemeenteraad. “Geertruidenberg moet geen tweede Moerdijk worden.”

Het moet fijn zijn om in Geertruidenberg te wonen, ook als de nieuwe energiefabriek straks op volle toeren draait. Aan de Standhazensedijk in Geertruidenberg wil het rijk de stroom, die in windparken op zee worden opgewekt, aan land halen. Een groepje raadsleden en inwoners kwam daarom bij elkaar om na te denken over hoe de leefbaarheid verbeterd kan worden. Ze legden een lijst met 28 projecten op tafel. Alles bij elkaar opgeteld overschreed die lijst het beschikbare budget met maar liefst honderd miljoen euro. De inwoners van Geertruidenberg mochten de lijst rangschikken in volgorde van belangrijkheid. Dertien projecten passen binnen het budget van 11,7 miljoen euro. Deze punten benoemden de inwoners tot top 5: Het aantrekkelijker maken van het historische hart van Geertruidenberg met een kiosk en laadpunten voor elektrische fietsen. De oude Langstraatspoorlijn, beter bekend als het Halvezolenlijntje, moet symbolisch worden teruggebracht. Er is behoefte aan meer groen, zoals parkjes. De voetbalkantine van FC Right-Oh moet opgeknapt worden en de mogelijkheid bieden om daar makkelijker te parkeren. De fietspaden in de gemeente moeten veiliger worden met betere verlichting.

“Zij moeten nu niet achterover gaan leunen, maar meedoen en leveren.”

Opmerkelijk genoeg staan vijf projecten, die direct voor natuurcompensatie, leefbaarheid en ontwikkeling van Geertruidenberg kunnen zorgen, niet op deze lijst. Zo werd eerder afgesproken dat de prioriteit moet liggen op het verleggen van de Amerweg, de isolatie van woningen, de aanleg van natuurpark Slikpolder, de uitbreiding van een natuurbuffer in het Amergebied en de aanleg van groene zones rond Geertruidenberg. Energiebedrijven als TenneT en RWE moeten de kosten betalen voor deze vijf niet onderhandelbare projecten. Dat vindt een meerderheid van de Bergse gemeenteraad. “De initiatiefnemers dragen de verantwoordelijkheid”, vindt fractievoorzitter Bert van den Kieboom (Lokaal+). Daar sluit raadslid Igor van Nunen (fractie Igor van Nunen) zich bij aan. “Zij moeten nu niet achterover gaan leunen, maar meedoen en leveren.”

"De zak geld van het rijk is slechts een kleine pleister op de wonden."