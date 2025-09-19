Dakdekker krijgt 2 jaar cel voor gooien explosief naar huis van collega

De 32-jarige dakdekker Michael V. moet twee jaar de cel in voor het gooien van een explosief naar het huis van een collega dakdekker. Dat gebeurde in de dakdekkersoorlog, die Den Bosch al ruim een jaar in zijn greep houdt. V. is veroordeeld voor het gooien van een explosief en voor het vervoeren van drugs. V. krijgt ook 6 maanden voorwaardelijk.

Sinds de zomer van 2024 waren er zeker 30 aanslagen op huizen, auto’s en busjes van dakdekkers in Den Bosch, zo bleek al eerder uit onderzoek van Omroep Brabant. Een van die aanslagen was op 9 oktober aan de Wibauthof, twee dagen eerder werden er al vernielingen aangericht. Michael V. uit Oisterwijk, zelf ook dakdekker, is nu door de rechtbank in Den Bosch schuldig bevonden voor het gooien van het explosief. Uit WhatsApp-berichten tussen de verdachte en het slachtoffer bleek eerder dat er een conflict was. 'Ik heb niks meer te verliezen… Ik ga je kapot maken', is één van de berichten. En een paar seconden na de ontploffing ziet een ooggetuige Michael V. wegrennen uit de tuin van het slachtoffer.

Daarnaast is hij twee dagen eerder herkend op de deurbelcamera. Op dat moment werden de videodeurbel, het raam van de voordeur en een auto van het slachtoffer al vernield. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden 36 maanden celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Volgens het OM heeft Michael de Cobra gegooid en daarmee mensen in gevaar heeft gebracht met de mogelijkheid tot zwaar lichamelijk letsel, de rechtbank gaat daar volledig in mee. Zelf ontkent V.: "Ik heb die Cobra absoluut niet gegooid, dat ben ik niet geweest. En daar wil ik het bij laten." De drugszaak ontkende hij overigens niet. Bij de uitspraak vrijdagmiddag waren Michael V. en zijn advocaat niet aanwezig. V. koos ervoor om de uitspraak in de gevangenis in Grave af te wachten. De strafeis was hoog. Het Openbaar Ministerie wilde een duidelijk signaal afgeven. "Er is nogal wat gaande in de stad", zei de officier van justitie twee weken geleden, doelend op de dakdekkersoorlog in Den Bosch. "Er wordt gegrepen naar zware explosieven, een Cobra heeft de kracht van een handgranaat. Dat kan niet, het gaat nergens over. Mensen zijn bang, het heeft grote maatschappelijke gevolgen. Daarom verdient dat een zware straf." Volgens het OM verdient het gebruik van een Cobra in Den Bosch een hogere straf dan in de rest van het land. "Vanwege de maatschappelijke impact."