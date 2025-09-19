Bjorn (6) is een 'Metakid' en dat is erg zorgelijk: 'Toekomst is gitzwart'

Bjorn Savelkouls (6) uit Loon op Zand heeft een hoofdrol in een landelijke campagne die vanaf maandag te zien is. Dat klinkt leuk maar er zit een zwart randje aan die hoofdrol. Met de campagne wordt aandacht gevraagd voor kinderen met een metabole ziekte. Bjorn heeft die aandoening. Zijn ouders Olaf (42) en Patricia (43) weten dat er een kans is van 25 procent dat Bjorn geen achttien jaar zal worden.

"Iedere knuffel, iedere lach, we genieten daar intens van", zegt Patricia. "Het kan zomaar volgende week afgelopen zijn", vult Olaf aan. Dit zeggen ze niet met enig gevoel voor dramatiek. Bjorn heeft al eerder in kritieke toestand in het ziekenhuis gelegen. Bjorn kwam als een gezonde baby op de wereld. "Maar na de eerste dag kreeg ik al een onbestemd gevoel", vertelt Patricia. "Op dag twee kreeg hij zijn temperatuur niet onder controle. Daarna ging het heel snel en kwam hij in kritieke toestand op de intensive care terecht." Vanaf dat moment leven Bjorn zijn ouders in een roes. Het enige dat ze kunnen doen is informatie opnemen, de emoties staan zoveel mogelijk uit. De diagnose wordt vrij snel gesteld, een metabole ziekte. Dat betekent dat de energiehuishouding en stofwisseling niet goed werken. Dat klinkt niet meteen dodelijk. Tot het besef doordringt dat zonder behandeling deze ziekte vrijwel altijd dodelijk is. Sterker nog: het is de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland.

Zoveel mogelijk zorgeloze herinneringen sparen (Foto: Ditta van Gendt fotografie)

"Maar als een metabole ziekte, ook wel bekend als stofwisselingsziekte, zo dodelijk is, waarom is er dan zo weinig over bekend?", vroegen Bjorn z'n ouders zich na de diagnose af. Dat is precies de reden waarom vanaf maandag de landelijke campagne start, om aan deze onbekendheid een einde te maken. In verschillende filmpjes zijn 'Metakids' te zien, allemaal kinderen met een metabole ziekte. Bjorn is een van deze Metakids. Het zijn vrolijke filmpjes met een sombere ondertoon. 'Elk moment telt', heet de campagne en zo is het maar net, ook voor Bjorn. Iedere verkoudheid of griepje kan voor Bjorn ernstige gevolgen hebben en zelfs in potentie dodelijk zijn. "Een ziekte gooit zijn stofwisseling overhoop, dat tast weer zijn organen aan", legt Patricia uit. "Ze zijn heel dichtbij een doorbraak voor een behandeling maar daar moet geld voor komen om die doorbraak ook te forceren."

Wat is een metabole ziekte? Er zijn meer dan 1.900 metabole ziekten. De ziektebeelden lopen sterk uiteen, net als de levensverwachting van de jonge patiënten. Metabole ziekten zijn erfelijk. Het is de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Eén op de vier kinderen wordt niet ouder dan 18 jaar. We hebben allemaal energie nodig. Om te dansen, muziek te maken, sporten, studeren, kortom: om te leven. Metabolisme is het proces dat ervoor zorgt dat je energiehuishouding op orde is: bouwstenen uit de voedingstoffen die we eten, zoals koolhydraten, vetten en eiwitten, worden omgezet in energie. Kinderen met een metabole ziekte komen ogenschijnlijk gezond ter wereld, maar door een ‘schrijffoutje’ in hun DNA werkt hun energiehuishouding niet goed. Het gevolg: levensbedreigende energietekorten en ernstige schade in het lichaam door onverwerkte afvalstoffen. Bron: Metakids.nl

Een lach van Bjorn is goud waard (foto: Ditta van Gendt fotografie).