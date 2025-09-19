Opgepakte mannen en vrouw in drugszaak weer vrij, maar blijven verdachten
Een arrestatieteam van de politie deed dinsdag vroeg in de ochtend invallen bij twee huizen aan de Huizingalaan en Dahlialaan in Eindhoven. Ook viel de politie binnen bij drie bedrijven aan de Kruisstraat.
Bij de politie-actie werden de vier verdachten aangehouden. Een horecazaak, viswinkel en schoonheidssalon aan de Kruisstraat zouden mogelijk gebruikt zijn voor criminele ontmoetingen, de handel in drugs en het witwassen van crimineel geld. Dat vertelde een politiewoordvoerder dinsdag.
'Familie'
Volgens meerdere bronnen zou de 58-jarige vrouw de moeder van het gezin zijn, de 59-jarige man de vader en zou een van de aangehouden mannen een zoon zijn. Ook de vierde verdachte zou een familielid zijn.
Zij zijn vrijdag alle vier vrijgelaten, maar blijven wel verdachten in de zaak. "De rechtszaak mogen ze in vrijheid afwachten", zegt een politiewoordvoerder.
Bij de invallen dinsdag werd onder meer gezocht naar verdovende middelen, contant geld, administratie en gegevensdragers. Gemaskerde agenten vielen in alle vroegte de huizen en de bedrijfspanden binnen. Twee auto's zijn door de politie in beslag genomen.
Bredere aanpak
Deze zaak is onderdeel van een groter politieonderzoek. De politie wil het gebied rondom de Kruisstraat en Woenselse Markt in Eindhoven versterken. Op deze plekken is namelijk al langer sprake van criminaliteit, overlast en openbare ordeverstoringen. In project Aurora werken onder meer de gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst samen om deze hardnekkige ondermijning aan te pakken.
In eerder ondermijningsonderzoek binnen dit project waren er op 5 februari van dit jaar vier arrestaties. Een grote controle op 28 augustus van dit jaar is ook een onderdeel van de aanpak.
Zo viel de politie dinsdag binnen in de huizen en bedrijven.