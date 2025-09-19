Opgepakte mannen en vrouw in drugszaak weer vrij, maar blijven verdachten

De 58-jarige vrouw uit Eindhoven, de 59-jarige man uit Helmond en de twee mannen van 25 en 30 jaar uit Eindhoven die dinsdag werden aangehouden bij meerdere politie-invallen zijn vrijdag vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten in het onderzoek naar de handel in verdovende middelen en het witwassen van crimineel geld. Volgens meerdere bronnen zouden de verdachten familie van elkaar zijn.

Een arrestatieteam van de politie deed dinsdag vroeg in de ochtend invallen bij twee huizen aan de Huizingalaan en Dahlialaan in Eindhoven. Ook viel de politie binnen bij drie bedrijven aan de Kruisstraat. Bij de politie-actie werden de vier verdachten aangehouden. Een horecazaak, viswinkel en schoonheidssalon aan de Kruisstraat zouden mogelijk gebruikt zijn voor criminele ontmoetingen, de handel in drugs en het witwassen van crimineel geld. Dat vertelde een politiewoordvoerder dinsdag. 'Familie'

Volgens meerdere bronnen zou de 58-jarige vrouw de moeder van het gezin zijn, de 59-jarige man de vader en zou een van de aangehouden mannen een zoon zijn. Ook de vierde verdachte zou een familielid zijn.