Vakantieparkbewoners hoopvol en cel voor dakdekker: dit gebeurde vandaag

Van hoop voor permanente bewoners van vakantieparken tot een dakdekker die de cel in moet na het veroorzaken van een explosie: dit zijn de vijf verhalen die je op vrijdag gelezen moet hebben.

De vakantie van Perry Beenen (53) uit Veldhoven in Albanië veranderde in een nachtmerrie toen hij betrokken raakte bij een auto-ongeluk. Na het ongeval werd hij gearresteerd en bracht hij zes dagen door in een gevangenis. Zijn vrijlating kostte 12.000 euro aan borgsom. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt inmiddels expliciet voor vergelijkbare situaties in Albanië. Lees hier zijn verhaal:

Lees ook Droomvakantie naar Albanië eindigt voor Perry (53) in gevangenis

De gemeente Altena gaat permanent wonen op vakantiepark De Veense Put legaliseren. Voor de bijna 80 huidige permanente bewoners betekent dit zekerheid, maar er hangt wel een prijskaartje aan. Grondeigenaren die er permanent willen wonen, moeten bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van 2,7 miljoen euro. Hier lees je het hele verhaal:

Lees ook Permanent wonen op vakantiepark: in deze gemeente mag het

Een 72-jarige automobilist uit Tilburg is aangehouden na een aanrijding met een motoragent. Uit een eerste test bleek dat de bestuurder onder invloed was van drugs. De agent raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Check het hier:

Lees ook 72-jarige man onder invloed van drugs botst op motoragent

In Roosendaal heeft de politie een bestelbus in beslag genomen waarvan de eigenaar nog voor 16.000 euro aan openstaande bekeuringen had. De bus bleek ook niet verzekerd en de APK was verlopen. Lees hier het hele verhaal:

Lees ook Bestuurder bestelbus heeft voor 16.000 euro aan bekeuringen openstaan

De 32-jarige dakdekker Michael V. uit Oisterwijk is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot twee jaar cel voor het gooien van een explosief naar het huis van een collega. In de zogenaamde dakdekkersoorlog in Den Bosch zijn sinds de zomer van 2024 minstens dertig aanslagen zijn gepleegd. Uit WhatsApp-berichten tussen verdachte en slachtoffer bleek dat zij al langer met elkaar in conflict waren. Lees hier verder: