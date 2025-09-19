Kickboksen met een wereldkampioen: droom komt uit voor deze kinderen

“Links en dan rechts. Kom op! Harder!”, roept bokser Nieky Holzken vanaf de Markt in Helmond naar de 11-jarige Dua. De tiener is vrijdag bij de officiële aftrap van de Nationale Sportweek. Dat is een initiatief van NOC*NSF om sport en bewegen voor iedereen zichtbaar en toegankelijk te maken. En daar is menig topsporter voor opgetrommeld.

In het centrum van Helmond wordt vrijdag van alles georganiseerd op het gebied van sport. Voor jong en oud. Naast Holzken zijn ook de gestopte zwemster Kira Toussaint en Britt Eerland, die tijdens de Olympische Spelen de achtste finale van het tafeltennis haalde, erbij. De topsporters geven lessen aan wie dat maar wil. “Je kunt echt van alles doen: kickboksen, dansen, tafeltennissen. Echt van alles”, zegt Dua gefascineerd. Vooral het kickboksen onder leiding van Holzken maakte veel indruk op haar. “Ik heb veel van hem geleerd. Hij heeft zelf gekickbokst in een ring waar heel veel mensen komen kijken. Als iemand bij mij in de buurt komt, kan ik nu harde stoten geven en schoppen. Je krijgt zo het gevoel dat je veilig bent.”

"Nieky is supercool, opeens staat er een wereldkampioen voor je."

Er is de laatste tijd veel te doen over de veiligheid van vrouwen op straat. Hoewel Holzken vrijdag in zijn geboorteplaats vooral de kinderen wilde laten sporten, vindt hij de weerbaarheid van vrouwen een belangrijk onderwerp. “Er gebeuren teveel gekke dingen in Nederland. Ik heb zelf een dochter van vijftien jaar die ik ook geleerd heb hoe ze zich moet verdedigen.”

Kinderen zijn druk in de weer met kickboksen.

Ook Miraç (10) kijkt zijn ogen uit wanneer hij een lesje kickboksen krijgt. “Nieky is supercool. Opeens staat er een wereldkampioen voor je”, zegt de 10-jarige. Ook de kickbokser draagt graag zijn steentje bij. "Het is mooi om iets voor de kinderen te doen. Beweging en weerbaarheid zijn belangrijk. Daar wil ik graag aan bijdragen", zegt Nieky. Miraç blijkt naast het sporten nog een ander doel te hebben. “Het eerste wat ik tegen Nieky zei: ‘Mag ik een handtekening?’” Die kreeg een mooi plaatsje op zijn groene shirt. Trots haalt Miraç ook een opgevouwen papiertje uit zijn jaszak om nog een handtekening van de kickbokser te laten zien.

Naast het sporten verzamelt de tienjarige Miraç allerlei handtekeningen van de topsporters.

De Nationale Sportweek duurt tot en met 28 september. Helmond is één van de vijf steden die dit jaar extra groot uitpakt. De hele week worden er allerlei sportactiviteiten gehouden voor jong en oud.