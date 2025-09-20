Zes mensen kunnen hier geen kroeg meer in: 'Afschrikken is ook voorkomen'

In de Bossche kroegen en op de terrassen is het meestal gezellig, en toch maakt elke horecaeigenaar het wel eens mee: agressie tegen het personeel, het gooien van glaswerk of vechtpartijen in de kroeg. En dus neemt het aantal mensen met een zogeheten collectieve horecaontzegging toe. Dat houdt in dat vechtersbazen die zich in één zaak misdragen, met zo'n verbod ook de omliggende cafés niet meer in mogen. In Den Bosch werken ze al met dit verbod en volgens horecaeigenaren heeft dat succes.

Een avondje teveel drinken en een grote mond opzetten is niet meteen reden om zo'n collectief verbod op te leggen, legt Otto van den Groenendaal uit. Hij is voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland in Den Bosch. "Maar als mensen het echt te bont maken, dan komen ze er niet meer in. En dus ook niet bij de andere kroegen in de buurt."

Minder probleemgevallen

Volgens Van den Groenendaal, die zelf ook drie kroegen in de binnenstad heeft, help je daarmee ook andere kroegeigenaren. "Veelvuldige overlastgevers komen zo in beeld, zodat ze op andere plekken hetzelfde geintje niet nog eens kunnen flikken." Daarnaast is het volgens de uitbater een fijn middel om iemand die zich niet gedraagt een officiële waarschuwing te kunnen geven. "Voorheen konden ze dan nog naar een andere kroeg, maar nu moeten ze aan hun vrienden uitleggen dat ze helemaal niet mee uit kunnen, omdat ze er nergens meer in mogen."

Even verderop, bij 't Pantoffeltje in de Korte Putstraat, is ook eigenaar Tim Forger blij met het collectieve verbod. "We proberen het uitgaan leuk te houden voor alle mensen. Feestvierders die dat verpesten, kunnen we op deze manier aanpakken", zegt hij. Hij merkt een duidelijk verschil nu overlastgevers bij andere kroegen ook niet bij hem meer binnen kunnen. "Tuurlijk is er nog wel eens iemand die zich een beetje misdraagt na een paar biertjes teveel. Maar sinds de eerste collectieve verboden zijn uitgedeeld, merken we dat het aantal echte probleemgevallen terugloopt."

'Moet je je maar gedragen'

Inmiddels onderzoekt ook de horeca in Eindhoven, Breda, Oss, Land van Cuijk en in Bergen op Zoom de mogelijkheden om zo'n verbod in te voeren. Door een foto van de overtreder in een beveiligde omgeving te zetten, weten ook andere zaken om wie het gaat. "Zo'n omgeving is goed beveiligd, vaak kunnen alleen de kroegbaas en portier erin", legt Van den Groenendaal uit.

De maatregel is niet helemaal nieuw. Van den Groenendaal zegt zelfs al ruim vijftien jaar op deze manier te werken. Maar door strenge privacywetten moesten gemeenten het recht om de gegevens van overtreders te delen opnieuw aanvragen. Dat was volgens Van den Groenendaal zo'n ingewikkeld proces, dat sommige gemeenten de handdoek in de ring hebben gegooid. Tot nu, want nu blijkt dat het goed werkt gaan gemeenten zich er dus toch weer in verdiepen. In heel het land hebben nu ruim vierhonderd mensen zo'n collectief verbod opgelegd gekregen.

En dat vinden veel Bosschenaren, die vrijdag op het terras zitten, een goed idee. "Jongeren zijn te baldadig", zegt een vrouw. "Dit soort maatregelen kunnen helpen." Een andere vrouw vergelijkt het met een stadionverbod voor voetbalhooligans. Het is een goede waarschuwing voor anderen. Bij een verbod in één kroeg kunnen ze nog ergens anders heen, maar het collectieve verbod is denk ik effectiever", zegt ze. En dan stellig: "Goed dat ze een verbod krijgen, dan moet je je maar gedragen."