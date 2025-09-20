Navigatie overslaan

Motorcrosser botst op boom en raakt gewond

Vandaag om 16:01 • Aangepast vandaag om 16:37
Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink
Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink
Een motorcrosser is zaterdagmiddag in Casteren gewond geraakt toen hij tegen een boom reed. Het ongeluk gebeurde aan een zandpad aan de Biezegoren. Politie, brandweer, ambulance en een traumahelikopter werden ingeseind.
Profielfoto van Lobke Kapteijns
Geschreven door
Lobke Kapteijns

De traumaheli en brandweer hoefden uiteindelijk niet in actie te komen. De man reed met een groep crossers toen hij vol op een boom botste. De man is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De motor is achterop een aanhanger afgevoerd.

Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink
Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink
Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink
Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink
Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink
Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink

