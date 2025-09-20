Motorcrosser botst op boom en raakt gewond

Een motorcrosser is zaterdagmiddag in Casteren gewond geraakt toen hij tegen een boom reed. Het ongeluk gebeurde aan een zandpad aan de Biezegoren. Politie, brandweer, ambulance en een traumahelikopter werden ingeseind.

De traumaheli en brandweer hoefden uiteindelijk niet in actie te komen. De man reed met een groep crossers toen hij vol op een boom botste. De man is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De motor is achterop een aanhanger afgevoerd.

Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink

Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink