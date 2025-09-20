Soldatenbeeld opnieuw vernield, deze keer is z'n hoofd eraf

Het beeld van een zittende soldaat in Veghel is vernield, vandalen hebben het hoofd kapot gemaakt. Daarom is besloten om het oorlogsmonument helemaal weg te halen. Het beeld is onderdeel van drie soldatenbeelden in gemeente Meierijstad. Op de plaats waar de soldaat op het bankje zat, is nu een pylon geplaatst met daarop de boodschap van een verdrietige burger.

Het kunststof beeld van de soldaat zat in Veghel op een houten bankje voor Villa Klondike aan de Hoogstraat. Het oorlogsmonument werd in juli ook al beschadigd, toen werd de loop van het geweer afgezaagd meldt Omroep Meierij.

De gemeente liet na die vernieling weten dat ze in overleg zou gaan met de leverancier, om te kijken hoe dit soort vernielingen voorkomen kunnen worden.

Beelden als eerbetoon

Gemeente Meierijstad plaatste in mei van dit jaar drie soldatenbeelden op verschillende plaatsen in de gemeente. Zo zit er eenzelfde soldaat in Schijndel en Sint-Oedenrode.

Het beeld in Schijndel is ook al meerdere keren vernield. Daar verdween het beeld zelfs na een paar dagen na plaatsing. Vandalen hadden het een eindje verderop neergezet. Nadat het beeld opnieuw geplaatst werd, moest snel daarna zijn geweer het ontgelden.

De bankjes met de soldaten in Meierijstad zijn een eerbetoon aan de militairen van de 101e Airborne Division die een belangrijke rol speelden bij de bevrijding. Dit weekend wordt uitgebreid herdacht dat de regio 81 jaar geleden werd bevrijd.