Man (47) rijdt 88 kilometer te hard en komt met bijzondere smoes

Een 47-jarige automobilist is vrijdag door de verkeerspolitie van de weg gehaald omdat hij met 168 kilometer per uur over de N279 van Den Bosch naar Veghel scheurde. Op dit traject is tachtig kilometer per uur toegestaan. De bestuurder kwam met een bijzondere uitleg op de proppen.

De verkeerspolitie Oost-Brabant zag de BMW met Duitse kentekenplaten vrijdagmiddag rijden, schrijft de verkeerspolitie zaterdag op Instagram. Gemiddeld reed de man 168 kilometer per uur. Ook haalde hij meerdere keren rechts in en bumperkleefde hij op minder dan een meter afstand van z'n voorganger.

Agenten zetten de auto stop. De bestuurder bleek een Roemeense man die in Tilburg woont. Omdat hij veel te hard reed en gevaarlijk rijgedrag liet zien, is zijn auto meteen in beslag genomen. Ook zijn rijbewijs werd meteen afgepakt.

De man kwam met een vrijwel onmogelijke smoes waarom hij zulk rijgedrag vertoonde, meldt de verkeerspolitie: "De bestuurder verklaarde dat zijn diesel op was en hij daarom zo hard reed."

Om langere tijd in Nederland te mogen rijden in een auto met buitenlandse kentekenplaten moet je ontheffing aanvragen bij de Belastingdienst. Dat had deze man niet gedaan, ook daar wordt hij alsnog voor beboet.