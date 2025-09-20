Automobilist ramt lantaarnpaal die vervolgens bovenop scooterrijder valt

Een automobilist is zaterdag uit de bocht gevlogen in Bergen op Zoom, de bestuurder raakte daarbij een lantaarnpaal. Deze lantaarnpaal viel vervolgens op twee mensen op een scooter. Een vrouw die achterop de scooter zat, is gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde op de Ruytershoveweg. De auto kwam tegen een lantaarnpaal tot stilstand, waarna deze op het naastgelegen fietspad viel.

Ambulance en brandweer rukten uit voor het ongeval. De vrouw achterop de scooter is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de auto is door ambulancepersoneel onderzocht maar hoefde niet mee. De politie onderzoekt wat er is gebeurd, ook wordt onderzocht of de bestuurder van de auto onder invloed was.

De auto is afgevoerd door een berger.