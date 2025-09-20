Slachtoffer belandt op wegdek bij ongeval A27, politie zoekt automobilist

Een inzittende van een auto is zaterdagavond zwaargewond geraakt door een ongeval op de A27 bij Bavel. De inzittende werd uit het voertuig geslingerd en is op het wegdek terechtgekomen, zo meldt de politie op X. Bij het ongeluk raakten twee auto's beschadigd. De politie is op zoek naar een derde auto. De bestuurder van deze auto zou het slachtoffer hebben geraakt en zijn doorgereden.

De eerste melding van het ongeluk kwam iets na half negen binnen bij de politie. Hulpdiensten rukten uit, ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie meldde rond elf uur zaterdagavond dat er gezocht wordt naar het derde voertuig dat betrokken zou zijn geweest bij het ongeluk. Ze roept de automobilist op om zich te melden, ook vraagt ze getuigen om zich te melden.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, de politie doet onderzoek. Zo'n tweehonderd automobilisten kwamen stil te staan op de snelweg en zijn uiteindelijk weggeleid.

De verbindingsweg vanuit Breda richting Tilburg is vanwege het ongeval afgesloten. Het is onduidelijk hoe lang het onderzoek gaat duren.