Motorrijder (30) omgekomen bij ongeval op A2, bestuurder auto nog gezocht

Een 30-jarige motorrijder uit Oss is zaterdagavond omgekomen bij een ongeval op de A2 bij Rosmalen. De bestuurder van een auto die betrokken was bij het ongeluk, is spoorloos. Zondagochtend wordt de automobilist nog altijd gezocht door de politie.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De bestuurder die gezocht wordt, ging er te voet vandoor. "De auto die is aangetroffen is behoorlijk beschadigd en er zat niemand in. We zijn op zoek naar degene die achter het stuur heeft gezeten", liet een woordvoerder van de politie zaterdagavond weten.

Een traumahelikopter landde op de snelweg voor hulpverlening. Op de snelweg lagen brokstukken over honderd meter verspreid. De parallelrijbaan van de A2 richting Eindhoven werd afgesloten vanaf knooppunt Empel (A59). Ook een rijstrook van de hoofdrijbaan ging dicht, zodat de hulpdiensten veilig hun werk konden doen.