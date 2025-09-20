Motorrijder (30) omgekomen bij ongeval op A2, bestuurder auto vlucht

Een 30-jarige motorrijder uit Oss is zaterdagavond omgekomen bij een ongeval op de A2 bij Rosmalen. De bestuurder van een auto die betrokken was bij het ongeluk, is spoorloos en wordt gezocht door de politie.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De bestuurder die gezocht wordt, ging er te voet vandoor. "De auto die is aangetroffen is behoorlijk beschadigd en er zat niemand in. We zijn op zoek naar degene die achter het stuur heeft gezeten", laat een woordvoerder van de politie weten.

Een traumahelikopter landde op de snelweg voor hulpverlening. Op de snelweg liggen brokstukken over honderd meter verspreid.

De parallel rijbaan van de A2 richting Eindhoven is afgesloten vanaf knooppunt Empel (A59). Ook een rijstrook van de hoofdrijbaan is dicht, zodat hulpdiensten hun werk kunnen doen.

Het is nog onduidelijk hoe lang het onderzoek gaat duren.