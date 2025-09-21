Automobilisten onder invloed zorgen voor twee ongelukken op één plek

Twee automobilisten, die onder invloed waren, hebben de hulpdiensten zaterdagnacht handen vol werk bezorgd op de A59 bij Sprang-Capelle. Daar reed eerst een vrouw van de weg. Zij bleek onder invloed. Om de puinhoop op te ruimen werd een pijlwagen op de snelweg gezet. Even later knalde daar een man met zijn auto bovenop. Ook hij bleek onder invloed.

Eerder in de nacht was de vrouw van de weg geraakt. Zij zou achter het stuur hebben gezeten onder invloed. De politie kwam ter plaatse en de hulpdiensten zetten voor de veiligheid een pijlwagen neer.

Maar even later ging het opnieuw mis: een man zag de pijlwagen over het hoofd en knalde er vol bovenop. Ook hij leek niet nuchter te zijn. De bestuurder is meegenomen naar het bureau voor een bloedonderzoek om te kijken of hij drugs had gebruikt.

Of er bij de ongelukken mensen gewond zijn geraakt, heeft de politie niet bekend gemaakt.