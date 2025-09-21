Man steekt snelweg A16 over, overlijdt na aanrijding

Een man is zaterdagavond overleden toen hij de snelweg A16 bij Zevenbergschen Hoek overstak. Hij werd aangereden door een auto. Het ongeluk gebeurde rond kwart over tien. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Meerdere automobilisten zagen het ongeluk gebeuren. Zij zijn ter plaatse door agenten gehoord. Voor de aanwezige getuigen is slachtofferhulp ingeschakeld. De politie weet nog niet wie de man is. Zijn identiteit wordt onderzocht. Ook onderzoekt de politie waarom de man de snelweg overstak. De A16 was na het ongeluk tijdelijk afgesloten voor onderzoek.