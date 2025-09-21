Eveline Saalberg wint brons met estafetteteam op 4x400 meter op wk

Geen goud op het WK atletiek in Tokio voor Eveline Saalberg uit Vessem. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben zondag hun wereldtitel niet kunnen prolongeren. Het team met Saalberg, Lieke Klaver, Lisanne de Witte en Femke Bol pakte in de finale wel de bronzen medaille.

De Amerikaanse ploeg was onnavolgbaar en veroverde het goud. Oranje finishte in een tijd van 3.20,18 ruim achter de winnaars. Jamaica rende naar het zilver. Bol begon als derde aan haar ronde, maar de slotloopster slaagde er niet in het gat nog dicht te lopen.

Het Nederlandse kwartet verdedigde in Tokio de wereldtitel. Bol, Klaver, Saalberg en Cathelijn Peeters veroverden op het WK van 2023 in Boedapest het goud. Vorig jaar behaalde het team zilver op de Olympische Spelen in een Nederlands record van 3.19,503.

Klaver nam op de natgeregende baan in het uitverkochte Japan National Stadium na de wissel met Saalberg de derde positie in en hield die vast. Dat lukte ook de ervaren De Witte. Bol kreeg de taak de Jamaicaanse Nickisha Pryce te achterhalen. Dat lukte niet. Ze was in haar splittijd (49,10) zelfs langzamer dan Pryce (48,50). Slotloopster Sydney McLaughlin-Levrone, de wereldkampioene op de 400 meter, bezorgde de Amerikaanse ploeg het goud met een splittijd van 47,82.

Bol, die vrijdag haar tweede wereldtitel won op de 400 meter horden, kreeg in de series nog rust. In de finale was de wereldrecordhoudster op de 400 meter indoor wél nodig en verving ze Myrte van der Schoot.