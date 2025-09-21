Vrees voor zware blessure bij Ruben van Bommel

PSV'er Ruben van Bommel heeft zondag in de thuiswedstrijd tegen Ajax een op het oog zware knieblessure opgelopen. De linkeraanvaller verstapte zich toen hij de bal wilde veroveren en ging daarna naar de grond.

Van Bommel schreeuwde het uit van de pijn en verliet met behulp van twee verzorgers het veld.

Esmir Bajraktarevic kwam als vervanger in het veld. Het uitvallen van Van Bommel is een tegenvaller voor PSV, dat met Alassane Pléa en Myron Boadu al twee andere aanvallers met een blessure een tijd moet missen.