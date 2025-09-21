Navigatie overslaan

Zware blessure voor Ruben van Bommel: 'Ziet er niet goed uit'

Vandaag om 15:48 • Aangepast vandaag om 18:26
Ruben van Bommel verlaat het veld (foto: ANP).
PSV'er Ruben van Bommel heeft zondag in de thuiswedstrijd tegen Ajax een op het oog zware knieblessure opgelopen. De vleugelaanvaller verstapte zich toen hij de bal wilde veroveren en ging daarna naar de grond. Maandag wordt hij onderzocht in het ziekenhuis.
Profielfoto van Lobke Kapteijns
Geschreven door
Lobke Kapteijns

Van Bommel schreeuwde het uit van de pijn en verliet met behulp van twee verzorgers het veld.

PSV-coach Peter Bosz liet op de persconferentie na de wedstrijd weten dat het er niet goed uitziet voor de zomeraanwinst van PSV: "Ik sprak de dokter net en hij zei dat hij morgen wordt onderzocht, maar het ziet er niet goed uit."

"Ik heb de beelden ook niet teruggekeken, dat kan ik niet aanzien." Gevreesd wordt voor een kruisbandblessure, waar een revalidatieperiode van zes tot negen maanden voor staat. PSV nam Ruben van Bommel deze zomer voor ongeveer vijftien miljoen euro over van AZ.

Esmir Bajraktarevic kwam als vervanger in het veld. Het uitvallen van Van Bommel is een tegenvaller voor PSV, dat met Alassane Pléa en Myron Boadu al twee andere aanvallers met een blessure een tijd moet missen.

Foto: ANP
