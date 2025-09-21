Advertentie
Ruzie mondt uit in steekpartij, drie mensen opgepakt in omgeving Geldrop
Vandaag om 16:27 • Aangepast vandaag om 17:03
Drie mensen zijn zondagmiddag in de omgeving van Geldrop opgepakt omdat ze verdacht worden van betrokkenheid bij een steekpartij in Roermond. Volgens L1 Nieuws liep een ruzie tussen meerdere personen uit de hand op een parkeerplaats bij een Outlet Center aan de Stadweide. Bij de steekpartij raakte iemand gewond.
De steekpartij gebeurde rond half twee, de drie verdachten zijn in de loop van de middag opgepakt. Een politiewoordvoerder kon zondagmiddag niet zeggen of deze drie verdachten daar ook woonachtig zijn. Ook de exacte locatie waar het drietal is opgepakt, kon ze niet geven.
Het drietal ging er na de steekpartij vandoor in een grijze Audi A3, meldt L1 Nieuws. De auto is door de politie meegenomen voor onderzoek.
De politie heeft de omgeving bij het Outlet Center afgezet en doet onderzoek. Ook spreekt ze met getuigen en worden bewakingsbeelden opgevraagd.
