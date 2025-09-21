Ruzie mondt uit in steekpartij, drie mensen opgepakt in omgeving Geldrop

Drie mensen zijn zondagmiddag in de omgeving van Geldrop opgepakt omdat ze verdacht worden van betrokkenheid bij een steekpartij in Roermond. Volgens L1 Nieuws liep een ruzie tussen meerdere personen uit de hand op een parkeerplaats bij een Outlet Center aan de Stadweide. Bij de steekpartij raakte iemand gewond.

De steekpartij gebeurde rond half twee, de drie verdachten zijn in de loop van de middag opgepakt. Een politiewoordvoerder kon zondagmiddag niet zeggen of deze drie verdachten daar ook woonachtig zijn. Ook de exacte locatie waar het drietal is opgepakt, kon ze niet geven.