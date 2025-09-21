Dodelijk slachtoffer A2 is realityster Jordi Schuurmans

De motorrijder die zaterdagavond is overleden na een botsing met een auto op de A2 is de 30-jarige realityster Jordi Schuurmans. Dat meldt RTL Boulevard. Schuurmans deed in 2017 mee aan 'Ex On The Beach: Double Dutch'.

Volgens RTL Boulevard zat Schuurmans op de motor die zaterdagavond in botsing met een auto op de A2 bij Rosmalen. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten massaal uit, maar alle hulp kwam te laat.

Bij de plaats van het ongeval vond de politie een beschadigde auto, de bestuurder van de wagen was te voet gevlucht, daar wordt nog altijd naar gezocht, bevestigt de politie zondag aan het einde van de middag.

Op de snelweg lagen brokstukken over honderd meter verspreid. De weg werd uren deels afgesloten voor onderzoek. Toch waren er automobilisten die de rode kruizen boven de weg massaal negeerden, ze reden zelfs door tot aan de plek waar het slachtoffer werd gereanimeerd.

Ex On The Beach

Met Jordi's deelname aan Ex On The Beach werd Schuurmans een bekende in de realitywereld. Ex On The Beach is een realityprogramma waarin een groep vrijgezelle mannen en vrouwen samen in een luxe villa op vakantie gaat. Hun exen komen één voor één het strand op en voegen zich bij de groep. In 2017 kwam Jordi uit de zee lopen als de ex van Sharon Ipema (bekend van de terror-twins).

Naar de bestuurder van een witte BMW wordt nog altijd gezocht, bekijk hier de beelden: