Overval op tankstation: verdachte (38) meldt zich bij politie

Een tankstation aan de Nieuwe Hescheweg in Oss is zondagavond rond zeven uur overvallen. Een man kwam rond zeven uur het tankstation in en bedreigde een medewerkster met een mes, dat meldt de politie maandag. De 38-jarige man uit Oss heeft zich kort na de overval gemeld bij de politie.

De man eiste geld van de medewerkster en maakte zich daarna met een onbekend geldbedrag uit de voeten. Al snel na de overval bleek dat een verdachte zich had gemeld op het politiebureau.

De politie moest uitzoeken of het daadwerkelijk om dezelfde dader ging, maar maandag meldt de politie dat zij de 38-jarige man zondagavond hebben aangehouden als verdachte. Bij de overval raakte niemand gewond. De politie deed bij het tankstation sporenonderzoek.

Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink

