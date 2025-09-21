Overval op tankstation: verdachte meldt zich bij politie

Een tankstation aan de Nieuwe Hescheweg in Oss is rond zeven uur overvallen. Een man kwam rond zeven uur het tankstation in en bedreigde een medewerkster, dat meldt de politie op X. Een mogelijke verdachte heeft zich inmiddels gemeld bij de politie.

De verdachte maakte zich na de bedreiging uit de voeten, het was onduidelijk welke kant hij op ging.

Al snel na de overval bleek dat een verdachte zich had gemeld op het politiebureau. "Uiteraard moet ons onderzoek nog onomstotelijk vaststellen dat hij ook echt de dader is." Ze roept mensen met tips nog altijd op om zich te melden.

Bij de overval raakte niemand gewond. Een politiewoordvoerder kan niet zeggen waarmee de man gedreigd heeft en of er sprake is van een buit. Dat komt omdat het daderinformatie is die de politie vanwege het onderzoek niet kan delen.

De politie is bij het tankstation en doet daar sporenonderzoek.