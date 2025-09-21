Gewonde man in huis gevonden na melding steekpartij

In een huis aan de Altenaweg in Waalwijk is zondagavond een gewonde man aangetroffen. De politie vermoedt dat er sprake is geweest van een steekpartij.

Volgens een woordvoerder van de politie lijkt het erop dat de man gewond is geraakt op de openbare weg en dat hij vervolgens het huis is binnen gegaan. De woordvoerder benadrukt dat er nog veel onduidelijk is.

De politie doet onderzoek in de buurt, op straat en bij het huis. Ze hoopt dat getuigen meer kunnen vertellen over wat er zich heeft afgespeeld.