Man (26) stormt migrantenhotel in en blijkt gewond te zijn

In een migrantenhotel aan de Altenaweg in Waalwijk is zondagavond een gewonde man gevonden. De 26-jarige man zou op een grasveld voor het gebouw zijn neergestoken. Er is nog niemand aangehouden voor de steekpartij.

De man werd rond kwart voor tien door agenten gewond aangetroffen in het hotel. Later bleek dat hij buiten op een grasveld bij een mogelijk conflict gestoken zou zijn. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Er is niemand voor de steekpartij aangehouden. De politie onderzoekt waarom de man gestoken werd en hoopt dat getuigen meer kunnen vertellen over wat er zich heeft afgespeeld.

De politie deed zondagavond al veel onderzoek in de buurt. Zo onderzochten agenten uitgebreid het grasveld. Het veldje ligt voor het hotel waar arbeidsmigranten in zitten. Ook in het gebouw is onderzoek gedaan.