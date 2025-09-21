Navigatie overslaan

Man stormt migrantenhotel in en blijkt gewond te zijn

Gisteren om 22:17 • Aangepast vandaag om 01:30
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
In een migrantenhotel aan de Altenaweg in Waalwijk is zondagavond een gewonde man aangetroffen. De politie vermoedt dat er sprake is geweest van een steekpartij. De man zou op een grasveld voor het gebouw zijn neergestoken.
Profielfoto van Lobke Kapteijns
Geschreven door
Lobke Kapteijns

De man is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens een woordvoerder van de politie lijkt het erop dat de man gewond is geraakt op de openbare weg en dat hij vervolgens bij het pand naar binnen is gegaan. De woordvoerder benadrukt dat er nog veel onduidelijk is.

De politie deed zondagavond veel onderzoek in de buurt. Zo onderzochten ze uitgebreid een grasveld waar de man waarschijnlijk is gestoken. Het veldje ligt voor het migrantenhotel. Het slachtoffer zou vervolgens bij het hotel naar binnen zijn gegaan. In het hotel zijn arbeidsmigranten gevestigd. Ook in het gebouw is onderzoek gedaan.

De politie hoopt dat getuigen meer kunnen vertellen over wat er zich heeft afgespeeld.

Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink

