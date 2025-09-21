Man stormt migrantenhotel in en blijkt gewond te zijn

In een migrantenhotel aan de Altenaweg in Waalwijk is zondagavond een gewonde man aangetroffen. De politie vermoedt dat er sprake is geweest van een steekpartij. De man zou op een grasveld voor het gebouw zijn neergestoken.

Volgens een woordvoerder van de politie lijkt het erop dat de man gewond is geraakt op de openbare weg en dat hij vervolgens bij het pand naar binnen is gegaan. De woordvoerder benadrukt dat er nog veel onduidelijk is.

De politie deed zondagavond veel onderzoek in de buurt. Zo onderzochten ze uitgebreid een grasveld waar de man waarschijnlijk is gestoken. Het veldje ligt voor het migrantenhotel. Het slachtoffer zou vervolgens bij het hotel naar binnen zijn gegaan. In het hotel zijn arbeidsmigranten gevestigd. Ook in het gebouw is onderzoek gedaan.

De politie hoopt dat getuigen meer kunnen vertellen over wat er zich heeft afgespeeld.