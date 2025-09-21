Advertentie
Overvaller dringt huis binnen en bedreigt aanwezigen
Vandaag om 01:01
Een overvaller is zondagavond rond half twaalf een huis binnen gedrongen in de straat 'Bij de Populieren' in Helmond, dat meldt de politie.
Er waren op het moment van de overval meerdere mensen in huis, zij werden bedreigd door de overvaller. Er is niemand gewond geraakt.
De overvaller is ervandoor gegaan richting de Van Hoofstraat.
De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Zo zal er onderzoek worden gedaan in het huis. Ook zal er in de buurt worden nagegaan of iemand iets gezien heeft en of er camerabeelden zijn.
