Overvaller dringt huis binnen en bedreigt meerdere mensen

Vandaag om 01:01 • Aangepast vandaag om 07:29
De straat waar de overval plaatsvond (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
Een overvaller is zondagavond rond half twaalf een huis binnen gedrongen in de straat Bij de Populieren in Helmond. Dat meldt de politie.
Er waren op het moment van de overval meerdere mensen in het huis. Zij werden bedreigd door de overvaller. Er is niemand gewond geraakt.

De overvaller is ervandoor gegaan richting de Van Hoofstraat.

De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Zo zal er onderzoek worden gedaan in het huis. Ook zal er in de buurt worden nagegaan of iemand iets gezien heeft en of er camerabeelden zijn.

Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink
