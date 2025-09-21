Overvallers dringen huis binnen en bedreigen meerdere mensen

Twee overvallers zijn zondagavond rond half twaalf een huis binnen gedrongen in de straat Bij de Populieren in Helmond. Dat meldt de politie.

Er waren op het moment van de overval meerdere mensen in het huis. Zij werden bedreigd door de overvallers. Er is niemand gewond geraakt.

De overvallers zijn ervandoor gegaan richting de Van Hoofstraat. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Zo zal er onderzoek worden gedaan in het huis. Ook zal er in de buurt worden nagegaan of iemand iets gezien heeft en of er camerabeelden zijn.

Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink