Deze rijhal is illegaal gebouwd en de gemeente wist dat

Het is een enorme paardenrijhal en er werden al verschillende internationale paardrijwedstrijden gehouden. Maar de overdekte paardenbak in Deurne staat er al jaren illegaal. De gemeente wist dat er illegaal gebouwd werd, maar greep niet in. Toeval of niet? De eigenaresse van het complex is ook de penningmeester van coalitiepartij Doe!. “Wat hier gebeurd is, kan en mag echt niet", vindt Joan Van Rixtel van de politieke partij Transparant Deurne.

De gemeente wil de nieuwe overdekte paardenbak legaliseren. Dinsdag praat de raad erover. Het is tegen het zere been van veel mensen in Deurne. Volgens sommigen wordt er met twee maten gemeten. Veel politieke partijen uitten de afgelopen tijd hun ongenoegen. Transparant Deurne trekt daarbij het hardst van leer en verwijt het college 'medeplichtigheid aan de illegale bouw'. Terug naar het begin. Het dossier rond het Hippisch Centrum Deurne sleept al tijden. Begin 2021 koopt de Deurnese horeca-onderneemster en penningmeester van de coalitiepartij DOE!, Leny van den Eijnden, het Hippisch Centrum in Deurne. Ze heeft grootse plannen met het complex. Eind dat jaar vraagt ze een vergunning aan voor de bouw van een nieuwe grote rijhal.

"Achteraf gezien, als we wisten dat het zoveel gedoe op zou leveren, hadden we het hippisch centrum nooit gekocht."

Een indoor paardenbak van 3000 vierkante meter is volgens de eigenaresse nodig om grote internationale wedstrijden naar Deurne te halen. Van den Eijnden vraagt toestemming voor de bouw, maar de hal blijkt te groot en te hoog voor het terrein. Een aanpassing van het bestemmingsplan is nodig. De onderneemster besluit begin 2022 toch alvast te beginnen met de bouw. Een aantal maanden later is de hal opgeleverd, nog voordat alle seinen op groen staan. "We hebben direct bij de aankoop aangegeven dat wij een nieuwe rijhal nodig hadden voor de exploitatie. Daarbij kregen wij de toezegging van de gemeente gekregen dat het goed zou komen." Wie die toezegging heeft gedaan, zegt Van den Eijnden niet.

De eigenaresse is schuldbewust maar zegt ook bewust 'het risico genomen te hebben'. "De paardenrijhal is belangrijk voor de internationale wedstrijden in het winterseizoen", legt zij uit. "Achteraf gezien, als we wisten dat het zoveel gedoe op zou leveren, hadden we het hippisch centrum nooit gekocht."

"Bestuurlijk gepruts."

Toch grijpt de gemeente niet in. Sterker nog: de verantwoordelijk wethouder Helm Verhees ging zelfs in september 2022 in de net opleverde hal op de foto voor de nieuwe collegefoto's. "De wethouder realiseerde zich op het moment dat de fotosessie plaatsvond niet dat hij zich in een nog onvergunde rijhal bevond." hij wist het dus volgens de woordvoerder niet. Volgens de gemeente was pas eind 2022 duidelijk dat de hal illegaal gebouwd was. Maar uit gemeentestukken blijkt dat de gemeente het wel eerder wist of had moeten weten. In september plofte er namelijk een rapport van het archeologisch onderzoek op de mat. Dat onderzoek, dat werd gehouden voor de vergunning van de nieuwe rijhal, werd in juli 2022 gedaan. In de conclusie van het onderzoek staat dat de rijhal 'ten tijde van het onderzoek echter al reeds grotendeels gebouwd was; het casco stond er al.' Eind september wordt dat rapport naar de gemeente gestuurd. De gemeente was dus op de hoogte dat de rijhal illegaal gebouwd was. Volgens een woordvoerder van de wethouder heeft het college dat rapport niet gelezen: "Dit rapport was één van de benodigde documenten voor het beoordelen van de vergunningsaanvraag. Op dat moment waren meerdere documenten nog niet geleverd door de aanvrager en was het dossier dus nog niet volledig."

"In andere gemeentes zou het voltallige college hierover vallen."

In november van dat jaar besluit het college om mee te werken aan de plannen. Daarna wordt de raad ingelicht over de bouwplannen, maar zonder te vermelden dat het bouwwerk er inmiddels al staat. De wethouder blijft erbij dat er geen informatie is achtergehouden. "Bestuurlijk gepruts", zegt Joan van Rixtel van Transparant Deurne. “Wat hier gebeurd is, kan en mag echt niet. Er is niet gehandhaafd en er is informatie achtergehouden. In andere gemeentes zou het voltallige college hierover vallen." Intussen sleept de discussie binnen de gemeente voort en staat de hal er nog altijd illegaal. De gemeente, en ook de eigenaresse, willen niks liever dan dit pijnlijke boek zo snel mogelijk sluiten. Alle benodigde stukken zijn binnen en goedgekeurd. Dinsdag mag de raad aangeven of ze instemmen met het legaliseren van de illegale rijhal.