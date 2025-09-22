Jonge giraffe Beekse Bergen overleden

De jonge giraffe Kito uit het safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is afgelopen woensdag overleden aan een longinfectie. Hij was een van de vier Nubische giraffen die in januari dit jaar in de Beekse Bergen geboren werden. Dat is een van de meest bedreigde giraffesoorten.

Met de andere giraffen in de groep gaat het gelukkig goed. Ze zijn preventief behandeld. Ook laten ze geen ander gedrag zien nu Kito weg is. "In het wild wisselen giraffengroepen ook continu van samenstelling, dat heeft geen invloed op de groepsdynamiek'', vertelt Rolf Veenhuizen, hoofd dierenverzorging bij de Beekse Bergen.

Bedreigde diersoort

De Nubische giraffe komt van nature voor op de savannes van Oost-Afrika, maar heeft het niet makkelijk in het wild. Door ontbossing, uitbreiding van steden en stroperij is het leefgebied van deze soort de afgelopen decennia verkleind.

Safaripark Beekse Bergen doet mee aan een programma dat als doel heeft een gezonde reservepopulatie van deze dieren in dierentuinen te behouden. "We zijn trots dat we met de geboorte van deze giraffen een steentje kunnen bijdragen aan het voortbestaan van de soort. Onze dieren zijn ambassadeurs van hun soortgenoten in het wild", zei Veenhuizen in januari tegen Omroep Brabant.