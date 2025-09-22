Jonge giraffe Beekse Bergen overleden
Kito werd begin vorige week zichtbaar ziek. "Onze verzorgers en dierenarts hebben direct ingegrepen, maar ondanks deze inspanningen is hij helaas afgelopen woensdag overleden", schrijft Beekse Bergen maandag op hun website.
Met de andere giraffen in de groep gaat het gelukkig goed. Ze zijn preventief behandeld. Ook laten ze geen ander gedrag zien nu Kito weg is. "In het wild wisselen giraffengroepen ook continu van samenstelling, dat heeft geen invloed op de groepsdynamiek'', vertelt Rolf Veenhuizen, hoofd dierenverzorging bij de Beekse Bergen.
Bedreigde diersoort
De Nubische giraffe komt van nature voor op de savannes van Oost-Afrika, maar heeft het niet makkelijk in het wild. Door ontbossing, uitbreiding van steden en stroperij is het leefgebied van deze soort de afgelopen decennia verkleind.
Safaripark Beekse Bergen doet mee aan een programma dat als doel heeft een gezonde reservepopulatie van deze dieren in dierentuinen te behouden. "We zijn trots dat we met de geboorte van deze giraffen een steentje kunnen bijdragen aan het voortbestaan van de soort. Onze dieren zijn ambassadeurs van hun soortgenoten in het wild", zei Veenhuizen in januari tegen Omroep Brabant.