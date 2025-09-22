Waar is dit beeld gebleven? Gemeente weet het niet

Het kruisbeeld aan de Boxtelseweg in Vught is kwijt. Een paar weken geleden hing het bronzen beeld van Jezus Christus nog aan het bijbehorende kruis, maar nu is-ie weg.

Is het beeld gestolen? Of heeft een betrokken inwoner het beeld tijdelijk mee naar huis genomen voor onderhoud? De gemeente Vught houdt alle scenario's nog open. 13 september ontdekte een oplettende inwoner dat het beeld niet meer op z'n vaste plek hing. Zij nam contact op met de gemeente.

Het kruisbeeld komt uit 1931. Toen hing het nog op de hoek van de Boxtelseweg en de Glorieuxlaan (voorheen de Zandstraat). In 1959 kreeg het beeld de nieuwe, huidige plek in het Reeburgpark.

Beeld heeft geen eigenaar

De religieuze vereniging H. Familie zorgde lang voor het onderhoud, maar sinds een paar jaar bestaat die vereniging niet meer. Daardoor heeft het beeld op dit moment geen eigenaar. De gemeente wil het beeld opnemen in een onderhoudsplan. De 'historische en culturele waarde' is voor Vught namelijk groot, stelt de gemeente.

Het beeld lijkt niet vernield: het is juist netjes losgeschroefd. De gemeente heeft de vermissing van het beeld gemeld bij de politie. Wie weet waar het beeld is, wordt gevraagd het terug te brengen.