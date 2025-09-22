Guus Meeuwis speelt in bijna leeg Sportpaleis: ‘Opwarmen’

In een nagenoeg leeg Sportpaleis in Antwerpen genoten maandagavond tweehonderd Guus Meeuwis-fans van een intiem mini-concert. De Tilburgse zanger zit dit jaar dertig jaar in het vak en is nu bezig Vlaanderen te veroveren. "Eerder hadden we hier geen tijd voor", legt hij uit. Met het mini-concert draait Guus Meeuwis zich warm voor zijn concerten in december: "Even voelen hoe de zaal beweegt, ademt en voelt."

"Ik heb natuurlijk legendarische zalen gedaan, Londen, Parijs en New York, en de volgende ligt ietsjes dichter bij huis", vertelt Guus Meeuwis (53) als hij de zaal van het Sportpaleis, ofwel AFAS Dome, binnen stapt. "Het Sportpaleis is voor mij legendarisch, omdat ik hier van kinds af aan al langs reed. Ik herken het van het fietsen, van het tennissen en van de iconische wereldartiesten die hier hebben gestaan. De zaal komt uit 1933. Je voelt de historie er vanaf druipen en dat vind ik prachtig." Intiem in mega zaal

Waar normaal plaats is voor 20.000 bezoekers, vermaakt Guus Meeuwis en zijn twaalfkoppige band nu tweehonderd fans. Een intiem concert in een mega-zaal. De strijkers en blazers in de band zorgen voor een bijzondere sfeer. Guus Meeuwis verzuipt niet in de lege muziektempel, sterker nog: het lijkt alsof hij in een intiem theater optreedt.

Geen bierfestijn en hossen, zoals bij Groots, maar schouder aan schouder en zachtjes meezingen. “Dit gaan we nooit meer meemaken, het is fantastisch", zegt Charlot (37) uit het Belgische Izegem. “Ik volg hem al een tijdje, maar dit is de eerste keer dat ik hem live zie. Hij is echt fantastisch en lijkt echt sympathiek.” Nu tijd voor Vlaanderen

Het is dertig jaar geleden dat Guus Meeuwis doorbrak met 'Het is een Nacht'. "Dat nummer en Per Spoor gingen hier in België ook lekker", weet de zanger. "Die stonden hier zelfs langer op nummer één dan in Nederland." Maar Guus Meeuwis liet België links liggen. "We kregen het te druk in Nederland, we hadden gewoon geen tijd." En Vlaanderen was voor de zanger ook een fijn toevluchtsoord om even 'anoniem' te ontspannen.

Een intieme sfeer in het grote Sportpaleis (foto: Noël van Hooft).

Maar dit jaar is alles anders. Geen Groots in Eindhoven, maar concerten in Antwerpen. En dat komt door de deelname aan Liefde voor Muziek, de Vlaamse versie van Beste Zangers. "De Belgen hebben opnieuw kennis met mij gemaakt. Toen ik terug kwam van Liefde voor Muziek reed ik naar huis en stond ik natuurlijk op de ring van Antwerpen vast. Ik keek naar rechts, zie het Sportpaleis en toen kwam het idee voor een concert hier." Het voelt voor de Brabant-zanger als een hernieuwde kennismaking met de zuiderburen. "Ze kennen mij hier vooral van mijn beginjaren en nu wil ik ze laten zien wat er de afgelopen dertig jaar al dan niet verbeterd is." Mede dankzij een duet met de Vlaamse Maksim Stojanac omarmen de Belgen Guus Meeuwis. 'Da witte toch'

Voor de 65-jarige Willy (65) uit Hemiksem is het de eerste keer dat hij Guus Meeuwis live ziet. “Ik vind hem een eerlijke zanger met veel charme.” Hij is blij dat de zanger zijn aandacht op België richt. “We kennen Guus Meeuwis wel, maar ik ken vooral ‘Het is een Nacht’.”

Guus Meeuwis met 200 fans in het Sportpaleis (foto: Noël van Hooft).

“Ik ben blij dat hij nu tijd heeft voor België”, zegt Lien (40) uit Stekene. “Zo mooi dat het hier is, super. Het is echt overweldigend. Een leeg Sportpaleis zijn we niet gewend. Het is echt heel tof.” In december staat Meeuwis dus twee keer in Antwerpen. De zaterdag is uitverkocht, op vrijdag zijn nog flink wat zitplaatsen vrij. "We hebben het onderzocht en de verdeling is 50/50 als het gaat om Nederlanders en Belgen die komen", zegt Guus. "Het grote verschil is dat de Belgen hun mond houden tijdens een concert en wij Brabanders niet. Maar Brabanders hoeven nooit hun mond te houden, da witte toch."