Bolle Jos in België veroordeeld tot jarenlange celstraf voor cocaïnesmokkel

'Bolle' Jos Leijdekkers is in België veroordeeld tot acht jaar cel voor de invoer van cocaïne in de haven van Antwerpen. Volgens de rechter was de Bredanaar, die voortvluchtig is en eerder dit jaar opdook in Sierra Leone, de opdrachtgever van de drugssmokkel. Vijftien anderen werden ook veroordeeld.

De Belgische politie wist in 2020 een uithaal van cocaïne te onderscheppen. Vijf jonge Nederlanders die verstopt zaten in een zogenoemde 'Trojaanse container' werden opgepakt. Ze werden via een lege container in de haven gedropt en zouden daar uitstappen om de cocaïne van de ene naar de andere container te verplaatsen.

Leijdekkers is al langere tijd op de vlucht en was dus niet aanwezig bij het proces.

Ook in Nederland gezocht

In juli besloot de rechter in Nederland dat hij ruim 96 miljoen euro aan crimineel vermogen moest terugbetalen. Dat bedrag is lager dan de ruim 221 miljoen die eerder door justitie werd geëist. Het is de grootste ontnemingszaak in de Nederlandse strafgeschiedenis.

Ondanks meerdere veroordelingen, waaronder een celstraf van 24 jaar in Nederland, wist hij tot op heden uit handen van justitie te blijven. De drugsbaron zou zich vermoedelijk ophouden in West-Afrika. Zijn naam dook op in miljoenen chatberichten van het gekraakte Sky ECC-netwerk, waaruit zijn centrale rol in de internationale drugshandel zou blijken. Ook in België werd hij al meerdere keren veroordeeld.

In deze video zie je meer over de zaak tegen Bolle Jos en wie hij is: