Dode kitten en kat met wormen gevonden: 70 zieke katten in beslag genomen

Bij een boerderij in de gemeente Halderberge zijn onlangs ongeveer zeventig verwaarloosde katten en kittens gevonden. De dieren werden gevonden na een melding bij het dierennoodnummer 144. Bijna alle dieren zijn in beslag genomen.

De dieren leefden op en rond het terrein van een boerderij. Een kitten lag dood buiten. Veel katten hadden de niesziekte, waardoor ze de ogen niet meer open kregen. Alle kittens waren extreem mager. De politie heeft, met behulp van Stichting Zwerfkatten en het dierenasiel, niet in een keer alle dieren mee kunnen nemen, want het waren er te veel.

Wormen in longen

Een paar dagen later volgde daarom een nieuw bezoek aan de boerderij. Toen zijn ook de andere katten en kittens meegenomen. Daarnaast ontdekte een dierenarts bij één kat wormen in de longen. Alle dieren hebben medische hulp gekregen.

In overleg met de eigenaar mochten vijf katten blijven. Volgens de politie zagen deze katten er goed uit. Het waren ook de enige katten met een halsbandje om. “Uiteraard zal het adres onder onze aandacht blijven en zullen nieuwe controles volgen”, laat de politie weten.