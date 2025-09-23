Navigatie overslaan

Beheerster (59) neergestoken op camping, man (25) krijgt 3 jaar cel

Vandaag om 20:42
De dader stak vijf keer op de vrouw in op de camping (foto: SQVision).
De dader stak vijf keer op de vrouw in op de camping (foto: SQVision).
Een 25-jarige man uit Drunen is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar en tbs. In augustus vorig jaar stak de man op een camping in Schaijk vijf keer in op de nek en rug van een 59-jarige vrouw.
De man uit Drunen was vorig jaar augustus een gast van camping De Maashorst in Schaijk. Hij ging naar de receptie om verhaal te halen over een onenigheid. Daar trof hij de vrouwelijke beheerder van de camping.

Voor dood achtergelaten
Na een kort gesprek waarin de campinggast niet het gewenste antwoord kreeg, pakte hij een mes en stak vijf keer in op de hals en de rug van het slachtoffer. Op enig moment brak het mes af en is de verdachte vertrokken. De vrouw heeft het overleefd, maar de dader liet haar voor dood achter.

Het slachtoffer is volgens de rechtbank voor het leven getekend. Ze heeft meerdere littekens, de helft van haar gezicht is verlamd, ze heeft geen gevoel meer in een oor en kan haar rechterarm niet volledig omhoog doen. Daarnaast voelt ze zich nog steeds angstig, durft ze mensen niet meer aan te spreken en durft ze niet alleen te zijn. Ze kan haar werk op de camping niet meer uitvoeren.

Geen moord
De rechtbank gaat er niet vanuit dat de verdachte met voorbedachte rade handelde. Er is geen bewijs dat de man vooraf van plan was de campingbeheerster iets aan te doen. Daarom is de man niet voor poging tot moord, maar voor poging tot doodslag veroordeeld.

Na psychologisch onderzoek zijn verschillende stoornissen bij de man vastgesteld waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is verklaard. Hierdoor valt de straf lager uit dan in soortgelijke zaken, maar krijgt hij wel tbs opgelegd.

Hij moet het slachtoffer ook een schadevergoeding betalen.

Politie verzamelt zich na de steekpartij voor de receptie van de camping (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).
Politie verzamelt zich na de steekpartij voor de receptie van de camping (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

