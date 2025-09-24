Illegale paardrijhal wordt legaal: 'Verdient geen schoonheidsprijs'

De illegaal gebouwde paardrijhal van Green Valley Estate in Deurne mag gewoon blijven staan. De gemeenteraad stemde dinsdagavond in met het plan om de overdekte paardenbak na jaren te legaliseren. Niet zonder gemor. "Dit geeft een ongemakkelijk gevoel", zegt Carline Sterk van Onafhankelijke Groep Deurne. Maar de kous is nog niet helemaal af voor de raad.

In de enorme hal zijn inmiddels al verschillende internationale paardenwedstrijden gehouden. Maar de overdekte bak staat er al sinds 2022 illegaal. De gemeente wist dat, maar greep nooit in. Eigenaresse Leny van den Eijnden vroeg nog wel voor de start van de bouw een vergunning aan, maar het traject bleek complex. Van den Eijnden wilde niet wachten op de uitkomst en besloot alvast te gaan beginnen met de bouw omdat de overdekte paardenbak volgens haar nodig is om grote internationale wedstrijden naar Deurne te halen.

"Het proces verdient geen schoonheidsprijs."

Volgens de onderneemster had de gemeente bij de aankoop van het Hippisch Centrum haar beloofd dat het allemaal wel goed zou komen met de vergunningen voor de bouw. Saillant detail: Leny van den Eijnden is de eigenaresse van het paardencomplex, maar daarnaast ook de penningmeester van coalitiepartij DOE!

De gemeente liet het allemaal gebeuren en greep niet in. Sterker: het college informeerde de raad eind 2022 over de vergunningaanvraag, maar vertelde daarbij niet dat de hal er toen al stond. Dat alles bij elkaar zorgden de afgelopen maanden voor een hoop gedoe in de Deurnese politiek. Ook dinsdagavond weer in de gemeenteraadsvergadering. "Het proces verdient geen schoonheidsprijs", vertelt coalitiegenoot Peter Eijsbouts van de VVD.

"Is dit politiek prutswerk, corruptie of een combinatie van beide?"

Toch stemt hij, samen met bijna alle andere raadsleden, in met de legalisatie. "Legaliseren is geen belonen. Het betekent simpelweg toetsen: past het binnen de regels? Volgens ons is dat zo", legt Janke van Dijk van coalitiepartij Nu! uit. Onafhankelijke Groep Deurne gaat 'met een ongemakkelijk gevoel' ook overstag. "We geven hierin het college het voordeel van de twijfel", vertelt Carline Sterk van de partij. Frank van Tilburg van Transparant Deurne stemt nog tegen de legalisatie van 'het grootste illegale bouwwerk van de afgelopen 25 jaar'. "De informatievoorziening richting de raad is onvolledig en onduidelijk geweest. Ik ben niet tegen de hal, maar ik wil de waarheid op tafel. Er is informatie achtergehouden. Is dit politiek prutswerk, corruptie of een combinatie van beide?", vraagt hij zich hardop af. Daar komt later nog een antwoord op, zo is de hoop bij enkele raadsleden. Het hoofdstuk illegale rijhal is afgelopen, de overdekte paardenbak mag blijven staan. Maar het hele boek is voorlopig nog niet dicht.