Ajax-fan stapt met tegenzin in PSV-bus: 'Laat hem toch niet voorbijrijden'

Sta je bij de bushalte, verwacht je een standaard Arriva-bus en ineens komt daar de imposante rode touringcar van PSV de hoek om. Woensdagochtend gebeurde het op lijn 605 tussen Uden en Eindhoven, tot grote verbazing van de reizigers. Het zorgt voor bijzondere gesprekken en uiteenlopende reacties: van verwondering tot clubtrots en zelfs lichte tegenzin.

Een meisje dat instapt, kijkt om zich heen en zegt met een glimlach: “Het is gewoon een bus. Maar ik ben voor Ajax. Toch ga ik niet wachten op de volgende, want dan ben ik veel later. Voor vandaag moet dit dan maar.” Voor haar gaat het dus vooral om praktisch vervoer, al blijft het een beetje ongemakkelijk om in de bus van de concurrent te zitten.

De PSV-bus met chauffeur Niels achter het stuur (foto: Jos Verkuijlen)

Voor anderen voelt de rit als een klein avontuur. Tom, die al eens eerder in de Willem II-bus zat, kan nu PSV toevoegen aan zijn lijstje. “Het is bijzonder. Je merkt echt verschil met een gewone bus. Vooral de beenruimte is top. Het voelt luxer. Dit zijn toch de stoelen waar normaal topspelers op zitten.” Bregje vindt het vooral stoer dat ze in dezelfde bus zit als haar helden. “Hier zitten normaal de PSV-spelers. Het is gewoon vet om daar nu zelf te zitten. Je krijgt toch een beetje het idee dat je deel uitmaakt van het team.”

De PSV-bus (foto: Jos Verkuijlen)

Jordy ziet vooral het comfort. Hij ploft neer en zegt: “Dit zit veel fijner dan al die andere bussen. Logisch ook, want PSV moet natuurlijk in luxe reizen om het kampioenschap binnen te halen. Ik vraag me wel af: op wiens stoel zit ik nu eigenlijk? Geen idee. Maar het is grappig om daarover te fantaseren.” Eén ding weet hij zeker: een Ajax-bus zou hij linea recta laten rijden. “PSV mag hier zoveel rijden als ze willen, maar Ajax moet wegblijven uit Brabant.” Ook François is enthousiast als hij de bus ziet aankomen. “Toen ik hem de hoek om zag draaien dacht ik meteen: dit is cool. Het voelt gewoon anders om in de PSV-bus te zitten. De stoelen zijn echt lekker en je waant je een beetje speler. Echt een mooie ervaring.”

Druk bij het busstation in Uden (foto: Jos Verkuijlen).

Aukje staat bij de bushalte en ziet de bus aan komen rijden. Ze grijpt meteen haar telefoon om foto’s te maken. “Het is toch ongelooflijk dat dit de bus is waar normaal de spelers inzitten? Van binnen lijkt het stiekem best op een gewone bus, alleen wat chiquer en meer rood. Maar voor mij als PSV-fan is dit echt geweldig. Misschien zit ik wel op de stoel van Van Bommel. Als het een Ajax-bus was, had ik hem overgeslagen. Dan wacht ik wel.” De chauffeur van dienst, Niels Wijnen, moet lachen om al die reacties. Voor hem is het dagelijkse kost. “Voor ons is het niet bijzonder meer. De PSV-selectie heb ik nooit achterin, want die hebben altijd hun eigen chauffeur. Maar ik krijg wel vaak leuke reacties van reizigers. Mensen willen foto’s maken of even binnenkijken. Het geeft altijd wat extra sfeer.” De busmaatschappij Kupers uit Weert is eigenaar van de bussen waar normaal de spelers vervoerd worden naar uitwedstrijden en trainingen, maar in drukke spitsuren worden ze ook ingezet op streeklijnen. Zo kan het zomaar gebeuren dat je op weg naar werk of school ineens in de bus van je favoriete club – of je aartsrivaal – terechtkomt.