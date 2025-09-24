Vijf mannen opgepakt in groot onderzoek naar illegale handel in lachgas

Vijf mannen zijn woensdag aangehouden in een groot politieonderzoek naar de handel in lachgas. Het onderzoek draaide om een Eindhovense website. Via de site werd lachgas verkocht aan duizenden klanten. De politie viel woensdagochtend onder meer een huis in Veldhoven en een loods in Eindhoven binnen. In de loods lagen honderden cilinders lachgas.

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben bijna een jaar lang onderzoek gedaan naar de lachgashandel. Deze woensdag was volgens de politie de 'klapdag': in alle vroegte werden invallen gedaan op verschillende plekken. Zo vielen agenten een huis aan de Wal in Veldhoven binnen en een loods aan de Mispelhoefstraat in Eindhoven.

Bij de actie is ook beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld, een auto en meerdere dure horloges.

Vijf verdachten werden daarbij aangehouden. Het gaat om een man (25) uit Veldhoven, een man (27) uit Eindhoven, een man (29) uit Boxtel en twee mannen (25, 26) uit Helmond. "Meerdere aanhoudingen sluiten we niet uit", meldt de politie.

Online verkoop van lachgas

Het maken, verkopen, afleveren, leveren en bezitten van lachgas zonder ontheffing is sinds 2023 verboden. Het onderzoek van de politie en het OM richtte zich met name op de website tijger040.nl. Deze site trok volgens de politie duizenden bezoekers uit Eindhoven en de verre omgeving.

"Met een aantal drukken op je telefoon staat er binnen no-time een bezorger met lachgas voor je deur, die je na een betaling per pin een cilinder lachgas overhandigt", meldt de politie. "Een zeer ongewenste realiteit die strafbaar is en waar de politie en het OM vandaag tegen hebben opgetreden."

De website is inmiddels offline gehaald. Als mensen nu naar de site gaan, worden ze doorgestuurd naar een website waar ze meer informatie krijgen over de gevaren van lachgas.