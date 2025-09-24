Hoe complimentjes op school het pesten moeten stoppen

Het is deze week een gezellige boel bij de school Curio in Roosendaal. De leerlingen komen dansend de aula in, geven elkaar een complimentje en delen waar ze blij van worden. Met een speciale Week van Verbinding wil de school aan het begin van het jaar pesten tegengaan. En dat gaat verder dan alleen in het klaslokaal. Zo zien leerlingen pestgedrag steeds vaker op social media. "Ze delen foto's om elkaar te exposen", weet jongerenwerker Samir.

'De gouden weken' zo noemt Manon Hillenaar van het team Veiligheid en Herstel de eerste weken van het schooljaar. Groepjes worden gevormd, vriendschappen worden gemaakt en soms betekent dat dat leerlingen buiten de boot vallen, maar dat wil Curio met deze themaweek voorkomen. "Als leerlingen en leerkrachten elkaar goed leren kennen en de verbinding aangaan, is iemand eerder aanspreekbaar. We denken na over hoe we met elkaar om willen gaan en mocht het dan niet goed gaan, dan kun je elkaar aanspreken of het melden bij een docent", legt ze uit.

"Zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt."

Zo heeft Milan, die de opleiding Sport en Recreatie volgt, veel gehad aan jongerenwerker Samir als hij even niet lekker in zijn vel zat. Deze week zet Milan zich in voor andere leerlingen. "We moeten er met z'n allen het beste van maken, dus je moet niemand het gevoel geven dat diegene buitengesloten wordt", vindt hij. Samir doet dat door in de pauzes door de wandelgangen te lopen, in de kantine te gaan zitten of tafelvoetbal te spelen met leerlingen. "Dat is heel laagdrempelig waardoor leerlingen sneller bij mij op de lijn komen", zegt de jongerenwerker.

Op deze manier ziet Samir ook als er gepest wordt in de pauzes, al gebeurt dat volgens hem steeds meer via social media. "Ze delen foto's om elkaar te exposen (te kijk zetten, red.). Daar krijg je anno 2025 steeds vaker mee te maken. We proberen leerlingen bewust te maken dat dat snel uit de hand kan lopen", zegt hij. Marit en Anniek, die de opleiding tot onderwijsassistent volgen, zien ook steeds vaker pesterijen op TikTok. "Als iemand er minder leuk uitziet, krijgt diegene meteen commentaar", zegt Marit. "Ik vind het zielig dat dat gebeurt", vult Anniek aan.

"Iets online rapporteren heeft weinig zin."

Ingrijpen via sociale media vinden de meiden een stuk lastiger. Dat geldt ook voor leerling Mick. "Je kunt wel iets rapporteren online, maar dat heeft weinig nut", denkt hij. Tijdens hun stage ingrijpen als jonge kinderen elkaar pesten doen de onderwijzers in spé wel. "Dan ga ik naar mijn begeleider en komt het goed", zegt Anniek. Op hun eigen school valt het pesten mee en zijn ze deze week vooral bezig met elkaar leren kennen. Leerlingen schrijven giechelend een complimentje op een sticker en plakken dit bij elkaar op. Er komt van alles voorbij: van 'sexy beast' tot 'gezellige Brabo' en van 'behulpzaam' tot 'dapper'. "Het voelt goed om elkaar een complimentje te geven en lief voor elkaar te zijn", vindt Marit.

Deze complimentjes geven de leerlingen elkaar (beeld: Omroep Brabant).

Burgerschapsdocent Jorn Otte probeert leerlingen ook zo goed mogelijk te leren kennen tijdens de week. "Contact maken zit hem in de kleine dingen, zoals oogcontact maken, even een hand of een boks geven. Ik vraag vaak hoe het weekend was en hoe het thuis gaat, dat hoeft niet alleen in de les maar ook in de wandelgangen", legt de leerkracht uit. Daarnaast staat de school in goed contact met ouders om de drempel om dingen te bespreken te verlagen. "We willen als school niet alleen zenden en op de lijn komen als er iets mis is, maar direct contact maken zodat we samen kunnen werken", vertelt Manon.