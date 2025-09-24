Snollebollekes stopt met shows in Gelredome

Snollebollekes zet een punt achter zijn shows in Gelredome. In maart 2026 treedt Rob Kemps uit Best, oftewel Snollebollekes, nog twee keer op in het stadion van Arnhem, en dan zet hij een punt achter de grootschalige optredens.

"Gelredome is toch wel de huiskamer van Snollebollekes. Het huiskamergevoel, dat ga ik wel missen. Op zich wel gek, want er zijn telkens 30.000 mensen die ik normaal niet in mijn huiskamer heb", lacht Kemps als hij zijn besluit om te stoppen met de concerten in het Gelredome toelicht.

"We hebben in zes jaar tijd al zestien keer de hut plat mogen spelen. Ik denk dat het dan een mooi moment is om er uit te gaan met een knal om dan weer ruimte te maken voor nieuwe dingen", zegt Kemps in de Gelredome tegen Omroep Brabant.

"In 2019 begonnen we met de Gelredome-concerten en toen was ik nog fulltime Snollebollekes. Ik trad wel 300 keer per jaar op. Het leven gaat ook verder, dingen veranderen. In februari ben ik in Milaan, ben ik host van het Team NL-huis (bij de Olympische Winterspelen, red.). Ik sta in de theaters. Ik stond in Parijs vorige maand. Ik heb boeken geschreven, tv-programma;s gemaakt. En dat zijn allemaal dingen, die zijn ook leuk en fijn en die wil ik ook doen."

Moeten de fans dan vrezen dat Kemps helemaal gaat stoppen met Snollebollekes? "Nee, absoluut niet", verzekert de Bestenaar. "Eerst was heel mijn agenda Snollebollekes. Daar komen nu dingen bij. Omdat ik ook andere dingen doe, moet het Gelredome een beetje plaatsmaken. Zo moet je het zien. Als je iets anders nog wil doen, dan moet je daar net zoveel tijd, maar vooral zoveel liefde in kunnen steken om het dan ook goed te doen."

Wie wil kan Snollebollekes dus nog vaak genoeg zien optreden. "De Olympische Spelen komen eraan, voetbaltoernooien. Van de Taj Mahal, tot de Chinese Muur tot camping De Paal: iedereen springt nog steeds van links naar rechts. Dat blijven we dus in grote getalen doen, maar niet meer met het Gelredome als huiskamer. Aan de ene kant jammer, aan de andere kant opent het ook weer een deur voor een andere hut, hoop ik."

Op 21 en 22 maart 2026 staat Snollebollekes dus voor het laatst op het podium in de Gelredome. Voor die laatste shows heeft hij onder meer Gerard Joling, Jan Smit, Yves Berendse en Corry Konings gestrikt.