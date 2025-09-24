Deze gemeente is klaar met met woekerprijzen en ritweigeringen van taxi's

Het taxivervoer in Breda is niet goed, zegt de gemeente. De afgelopen jaren zijn veel klachten binnen gekomen over ritweigeringen, woekerprijzen en onvriendelijke chauffeurs. De gemeente gaat nu zelf de regie nemen en komt met nieuwe regels.

"Wie in Breda in een taxi stapt op een officiële taxistandplaats, moet kunnen rekenen op een veilige, eerlijke en gastvrije rit", zegt wethouder Peter Bakker. "Uit onderzoek en ervaringen van de afgelopen jaren blijkt dat dit helaas nog niet altijd het geval is. Dit willen we aanpakken."

In 2019 kwam in Breda al een speciaal keurmerk om het taxivervoer te verbeteren. Dat werd ingesteld omdat er ook toen al klachten waren over gastvrijheid en klantvriendelijkheid bij Bredase taxibedrijven. Op hun beurt klaagden de taxibedrijven over chauffeurs van buiten de stad die bijvoorbeeld tijdens drukbezochte evenementen als carnaval en Breda-Jazz gemakkelijk een tijdelijk pas konden krijgen en daarmee in de stad konden werken.

Te hoge tarieven

Zes jaar later is de situatie nog niet zoals de gemeente het wil. Het in 2019 ingestelde keurmerk verdwijnt weer. De gemeente komt in plaats daarvan met strengere eisen om een vergunning te krijgen zoals een uitgebreider examen en een duidelijke gedragscode. Ook worden misstanden bestraft. Als chauffeurs ritten weigeren of te hoge tarieven berekenen, moet dat volgens de wethouder streng worden aangepakt. Wat dat concreet betekent, moet nog vorm krijgen.

Met deze aanpak moet het taxivervoer in de stad 'betrouwbaarder, vriendelijker en duidelijker' worden. De nieuwe regels gaan in vanaf begin 2026. Chauffeurs krijgen dan nog zes maanden de tijd om aan de nieuwe eisen te voldoen.