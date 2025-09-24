Chantage met reviews gebeurt steeds vaker, timmerman Recep was slachtoffer

Met tientallen positieve Google-reviews had timmerman Recep Yarar uit Tilburg nooit moeite om aan werk te komen. Dat veranderde toen hij ineens veel slechte reviews op zijn pagina kreeg gevolgd door een bericht: hij moest betalen om ze te laten verwijderen en om te voorkomen dat het er meer werden. Deskundige Bram Kamphuis ziet deze vorm van chantage steeds vaker voorkomen bij kleine bedrijven.

Bedrijven zijn via hun Google-profiel vindbaar in de Google-zoekmachine en op Google Maps. De Tilburgse timmerman Recep had voor hij gechanteerd werd zo'n zestig goede reviews op zijn pagina. En die zijn erg belangrijk om klanten te krijgen. Tot op een dag veel slechte reviews op het Google-profiel van Receps bedrijf verschenen. "Ik had eerst vijf sterren, maar toen er ineens vijfentwintig slechte reviews verschenen, zakte het aantal sterren naar drie", vertelt de timmerman. Vervolgens kreeg hij een berichtje van een onbekend nummer. "Als ik vijfhonderd euro zou betalen, zouden ze de slechte reviews verwijderen", vertelt hij.

"Ik heb vier kinderen, dus ik moet werk hebben."

Garantie dat de reviews daadwerkelijk verwijderd worden als je betaalt, heb je niet. "De berichtjes komen vaak van nummers uit Pakistan of India", weet Google-specialist Bram Kamphuis. "Dat wil zeggen dat ze in georganiseerde bendes werken."

Toen Recep de slechte reviews en het berichtje zag, schrok hij behoorlijk. "Ik was op vakantie en kon niet iedereen in Nederland bereiken. Ik had er veel stress van en kon er niet van slapen", blikt hij terug. Klanten voor wie hij nog werk moest uitvoeren, belden hem op om verhaal te halen. "Ik ben een eenmanszaak. Als ik niet werk, verdien ik geen boterham. Ik heb vier kinderen dus ik moet werk hebben." Recep besloot om niet te betalen en zocht contact met Bram en zijn team. "Zij raadden me aan om niet te betalen en kalm te blijven. Ze waarschuwde dat Google erg traag is, maar dat ze het in orde gingen maken", vertelt hij. Google bleek inderdaad traag, want pas na 2,5 maand werden de eerste slechte reviews van Recep zijn pagina gehaald. "En pas na 4,5 maand werden de laatste reviews verwijderd", zegt de timmerman.

"Dit kan me de kop kosten."