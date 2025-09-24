Chantage met reviews gebeurt steeds vaker, timmerman Recep was slachtoffer
Bedrijven zijn via hun Google-profiel vindbaar in de Google-zoekmachine en op Google Maps. De Tilburgse timmerman Recep had voor hij gechanteerd werd zo'n zestig goede reviews op zijn pagina. En die zijn erg belangrijk om klanten te krijgen. Tot op een dag veel slechte reviews op het Google-profiel van Receps bedrijf verschenen. "Ik had eerst vijf sterren, maar toen er ineens vijfentwintig slechte reviews verschenen, zakte het aantal sterren naar drie", vertelt de timmerman.
Vervolgens kreeg hij een berichtje van een onbekend nummer. "Als ik vijfhonderd euro zou betalen, zouden ze de slechte reviews verwijderen", vertelt hij.
"Ik heb vier kinderen, dus ik moet werk hebben."
Garantie dat de reviews daadwerkelijk verwijderd worden als je betaalt, heb je niet. "De berichtjes komen vaak van nummers uit Pakistan of India", weet Google-specialist Bram Kamphuis. "Dat wil zeggen dat ze in georganiseerde bendes werken."
Toen Recep de slechte reviews en het berichtje zag, schrok hij behoorlijk. "Ik was op vakantie en kon niet iedereen in Nederland bereiken. Ik had er veel stress van en kon er niet van slapen", blikt hij terug. Klanten voor wie hij nog werk moest uitvoeren, belden hem op om verhaal te halen. "Ik ben een eenmanszaak. Als ik niet werk, verdien ik geen boterham. Ik heb vier kinderen dus ik moet werk hebben."
Recep besloot om niet te betalen en zocht contact met Bram en zijn team. "Zij raadden me aan om niet te betalen en kalm te blijven. Ze waarschuwde dat Google erg traag is, maar dat ze het in orde gingen maken", vertelt hij.
Google bleek inderdaad traag, want pas na 2,5 maand werden de eerste slechte reviews van Recep zijn pagina gehaald. "En pas na 4,5 maand werden de laatste reviews verwijderd", zegt de timmerman.
"Dit kan me de kop kosten."
Recep had geluk dat hij nog veel werk op de planning had na zijn vakantie en dat zijn klanten zijn uitleg over de reviews geloofden. "Maar ik kreeg een stuk minder nieuwe aanvragen", vertelt hij. "Ik dacht toen het gebeurde: dit kan mij de kop kosten."
Ook Bram ziet dat de impact van de chantage enorm is op kleine bedrijven. "Als een vijf sterren-review ineens naar de vier zakt, scheelt dat soms wel 80 tot 90 procent van de omzet voor een kleine ondernemer", legt hij uit.
Daarnaast moeten kleine bedrijven soms maanden wachten tot de reviews weggehaald worden. "Google is een multinational dus als kleine ondernemer belandt je onderaan de stapel met verzoeken", weet de deskundige.
Deze vorm van chantage is zo nieuw dat de algoritmes van Google het nog niet herkennen. "We hopen dat de algoritmes op den duur zo slim zijn dat er een rode vlag bij Google verschijnt als er uit het niets zestig reviews met één ster verschijnen", zegt Bram.