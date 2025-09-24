Plassen in een emmer en dodelijk ongeval in boom: dit gebeurde er vandaag

Van een vrouw die midden in een tuincentrum besluit te plassen in een emmer tot een man die om het leven komt bij werkzaamheden in een boom: dit zijn de vijf verhalen die je woensdag gelezen moet hebben.

Een vrouw plaste midden in een tuincentrum in Roosendaal een emmer vol en goot deze vervolgens onder de kassaband leeg. De eigenaar, die geen werkend toilet had vanwege een verstopping, besloot de bewakingsbeelden op Facebook te delen. De vrouw reageerde laconiek met 'Dan moet je maar zorgen dat er een toilet is.' Hier lees je het hele verhaal:

Een 29-jarige man uit Eindhoven is overleden tijdens werkzaamheden in een boom aan de Trolliuslaan in Waalre. Het slachtoffer raakte bekneld onder een afgezaagd stuk van de boom. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Lees hier meer:

In Sterksel brak dinsdagavond een grote brand uit op de zolder van een woning aan de Pastoor Thijssenlaan. De bewoners wisten tijdig te vluchten en raakten niet gewond. De brandweer moest zich vanwege de hitte even terugtrekken, maar kreeg het vuur rond 1 uur 's nachts onder controle. Check het hier:

De Duitse curryworst blijkt Brabantse wortels te hebben. Peter Hildebrand uit Oss serveerde de snack al in 1936 in zijn vleeswarenfabriek in Duisburg, jaren voor de algemeen aangenomen uitvinding in Berlijn in 1949. Het originele recept wordt nog steeds gebruikt door zijn kleindochters. Hier lees je het verhaal:

De 44-jarige man die betrokken was bij het dodelijke ongeval op de A2 waarbij realityster Jordi Schuurmans omkwam, is weer vrijgelaten. De verdachte, die na het ongeluk te voet vluchtte, meldde zich maandag bij de politie. Hij blijft verdacht en moet zich later voor de rechter verantwoorden. Lees hier het hele verhaal: