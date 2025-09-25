Buurt afgezet na vondst tas met cobra's, mogelijk link met mislukte aanslag

De omgeving rond het Gerretsonplein in Eindhoven is donderdagochtend 'ruim afgezet' omdat er een plastic tas met cobra's en brandbare vloeistof is gevonden. Dat meldt de politie. De eerste verdieping van een flat aan de Dr. Hermansweg is ontruimd. De politie onderzoekt een link met een mislukte aanslag op een viswinkel in de buurt.

De tas met cobra's is buiten de flat onder een balkon gevonden. “Als dat allemaal af zou gaan, zou er een enorme explosie volgen", aldus de politie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse. Bewoners van de deels ontruimde flat worden opgevangen in de buurt van het plein. Volgens de politie kan de vondst te maken hebben met de mislukte aanslag op een Eindhovense viszaak woensdagnacht. Bij restaurant Zeester aan de Kruisstraat legde een dader explosieven voor de deur, maar hij slaagde er niet in die tot ontploffing te brengen. Er was nog iemand in het restaurant aanwezig.

De politie heeft de omgeving van het Gerretsonplein in Eindhoven ruim afgezet (foto: Noël van Hooft).

Jumbo-klanten wachten binnen

Aan het Gerretsonplein ligt ook een Jumbo-supermarkt. Die was op dat moment open. Klanten en het personeel mochten niet naar buiten. De uitgang is met een lint afgezet. Buurtbewoners zeggen donderdagochtend verrast te zijn door de plotse maatregelen. "Ik ging naar buiten en liep tegen de linten aan. Ik liep onbewust bijna op het pakketje af", zegt een van hen. "We waren niet allemaal goed op de hoogte van wat er lag.

Foto: Noël van Hooft.

Aanslagen met cobra's zijn al langer een zorgwekkende trend:

Wachten op privacy instellingen...