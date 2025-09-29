Deze stad krijgt energiefabriek, compensatie omwonenden op losse schroeven

Geertruidenberg wil dat netbeheerder TenneT de portemonnee trekt om de overlast van een geplande energiefabriek te compenseren. Het gemeentebestuur vindt dat het bedrijf ‘zijn verantwoordelijkheid moet nemen’. Tegelijkertijd klinkt er kritiek op de manier waarop de gemeente zelf omgaat met een eerder toegekende rijksbijdrage van 11,7 miljoen euro.

Die zak geld van het rijk, juist bedoeld om de leefbaarheid in de omgeving van het converterstation te versterken, heeft de gemeente Geertruidenberg inmiddels toegewezen aan projecten die weinig te maken hebben met het beperken van geluidsoverlast of verkeersdrukte. Zo wordt het geld gebruikt voor extra laadpunten voor e-bikes, herinrichting van de historische Markt, nieuwe parkjes en een opknapbeurt van de voetbalkantine. En dat is tegen het zere been van de direct omwonenden van de toekomstige energiefabriek, zoals ze het converterstation zelf noemen. In het converterstation wordt opgewekte stroom van zee, omgezet in bruikbare stroom. “Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de gelden straks op gaan aan leuke projectjes en dat wij als omwonende in de ellende achterblijven”, zegt Martijn Kneepkens. “Ik ben niet blij met hoe het proces nu loopt. Het geeft ons als direct omwonende totaal geen zekerheid.”

Nog geen geld voor maatregelen overlast

Het lijstje met de vijf belangrijkste maatregelen om de mogelijke overlast tegen te gaan, ligt onaangeroerd op het bureau van wethouder Mike Hofkens (Economie). Daarop staat het isoleren van woningen, het verleggen van de Amerweg en een drietal natuurprojecten. “Het is ons uitgangspunt dat deze vijf projecten niet worden betaald uit de gebiedsinvesteringen van het rijk van 11,7 euro miljoen. Dat geld is bedoeld om de leefbaarheid in de gemeente te versterken en niet ter compensatie”, zo interpreteert wethouder Hofkens de regel van het rijk. Dat standpunt leidt tot verwarring, zeker nu de gemeente de rekening voor de compensatieprojecten bij TenneT neer wil leggen. De netbeheerder reageert verbaasd: “Er is een leefbaarheidspotje vanuit het rijk beschikbaar gesteld, omdat het om een landelijk project gaat. Wij hoeven niet op te draaien voor keuzes die de gemeente zelf maakt in haar bestedingen”, laat een woordvoerder weten. Volgens TenneT voldoet de netbeheerder aan de wettelijke eisen, zoals het compenseren van ingenomen ruimte met landbouwgrond en een waterbuffer.

Een impressie van het converterstation in Geertruidenberg

Omwonenden met lege handen?

Prima dat de gemeente een poging doet om met Tennet te onderhandelen, vindt omwonende Kneepkens. Maar er moet wel een 'escape' zijn, nu deze gok van de gemeente op een teleurstelling dreigt uit te lopen. “Er moet zekerheid komen voor de belangrijkste vijf projecten”, zegt Kneepkens. Nu de gemeente niet op Tennet hoeft te rekenen, heeft wethouder Hofkens nog één troef in handen. Er volgt vanuit het rijk namelijk nog één ronde, waarbij nog eens 50 miljoen euro over de regio West-Brabant wordt verdeeld. Voor de wethouder de taak om het A4’tje van zijn bureau daar goed uit te onderhandelen. Want als ook deze poging mislukt, staan Kneepkens en andere direct omwonenden van het converterstation straks met lege handen, terwijl de rest van het dorp met de opgeladen fiets naar de opgeknapte voetbalkantine rijdt om de derde helft te vieren.

Lees ook Hier komt een grote 'super-omvormer' voor energie uit wind op zee