Veran en Angelique scoren likes met lijken: 'We worden zelfs herkend'

Veran Heijboer (51) en Angelique van Hoek (42) zijn een hit op TikTok. Het tweetal werkt als balsemer en geeft mensen een kijkje in de keuken rond deze bijzondere wereld. Hun filmpjes over het verzorgen van lichamen trekken dagelijks een groot publiek. Ze gebruiken meestal een pop, maar heel soms zijn de scènes echt, bijvoorbeeld tijdens crematies. Ondanks de macabere setting vinden ze het zelf allerminst luguber.

“Ons Annie staat altijd voor ons klaar", zeggen Veran en Angelique lachend, terwijl ze naar de pop op de behandeltafel wijzen. In hun video’s is ‘Annie’ meestal de hoofdrolspeler. “We zullen nooit zomaar een overledene filmen. Dat doen we alleen in uitzonderlijke gevallen, en dan altijd met toestemming van de nabestaanden. Laatst gebeurde dat bijvoorbeeld bij een crematie.” Annie zelf heeft daar geen moeite mee: “Ze geeft altijd netjes toestemming", grappen de TikTokkers.

In hun video’s geven ze een inkijkje in het werk van een balsemer. In het dagelijks leven zorgen ze ervoor dat een overledene er netjes en verzorgd uitziet voor de uitvaart. Ze reinigen en verzorgen het lichaam, brengen make-up aan en gebruiken speciale technieken en vloeistoffen om het lichaam tijdelijk te conserveren. Zo krijgen nabestaanden de kans om afscheid te nemen van hun dierbare op een respectvolle manier.

Kijkcijferhit

“We zijn een paar maanden geleden begonnen met het maken video's, omdat we ons vak meer bekendheid willen geven", vertellen ze. Dat hun filmpjes zo’n hit zouden worden, hadden ze nooit verwacht. “We hadden ons nog niet eens voorgesteld en de kijkcijfers schoten al omhoog.”

Dat voelt soms heel gek. "We worden zelfs herkend op straat. We zijn heel onbevangen begonnen, zonder script. Het is leuk om te zien hoe geïnteresseerd de mensen zijn. Ze stellen veel vragen en doen suggesties voor video's. Daar spelen we graag op in."

Taboe doorbreken

Met hun video’s willen ze het taboe rond de dood doorbreken. “Mensen koppelen de dood vaak aan enge films of donkere verhalen. Wij laten zien dat het lang niet altijd zo somber hoeft te zijn." Volgens de twee biedt de uitvaartbranche juist veel mogelijkheden. “In Nederland mag er ontzettend veel. We krijgen vaak reacties van mensen die geen idee hadden welke opties er zijn, bijvoorbeeld rond balsemen.”

In hun TikTok-video’s laten ze zoveel mogelijk zien, ook de meer confronterende handelingen met de pop. “We kondigen altijd van tevoren aan wat er in de video te zien zal zijn, zodat kijkers kunnen wegklikken als ze dat willen. Een hechting, bijvoorbeeld, kan best gevoelig zijn. Zulke handelingen zouden we nooit filmen bij een echte overledene.”

Met hun video’s hopen ze dat meer mensen zullen kiezen voor balseming. “Dat zou een mooie stap zijn." En de vraag wat belangrijker is 'lijken of likes' beantwoorden ze met een knipoog: “Lijken natuurlijk. Maar de likes zijn ook heel leuk.”