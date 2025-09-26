Navigatie overslaan

Dit is hoe je het laatste nieuws van Omroep Brabant vindt in Google

Vandaag om 09:11 • Aangepast vandaag om 09:21
Mis niks van het Brabantse nieuws en volg ons nu ook via Google
Heel veel mensen gebruiken de Discover-pagina van Google om nieuws te lezen. Ook veel berichten van Omroep Brabant zijn daar te zien. Sinds kort heeft Google een nieuwe functie: je kunt nu zelf kiezen welke nieuwsorganisaties je wil volgen. Die berichten zie je eerder terug. In dit bericht leggen we uit hoe je in twee stappen Omroep Brabant gaat volgen.
Profielfoto van Janneke BoschProfielfoto van Redactie
Geschreven door
Janneke Bosch & Redactie

Ons volgen doe je in twee stappen:

  • Klik op deze link om naar onze profielpagina in Google te gaan
  • Klik op 'Volgen op Google' (als je nog niet bent ingelogd, word je gevraagd om eerst in te loggen met je Google-account).

Google Discover
De Discover-pagina van Google is een van de meeste gebruikte pagina's voor mensen om nieuws te lezen. Je ziet de pagina als je de Chrome-app opent op je telefoon, of wanneer je op het home-scherm van je (Android) telefoon naar rechts swipet.

Het is een pagina vol artikelen en tips die zijn afgestemd op jouw interesses, gebaseerd op wat je bijvoorbeeld eerder hebt gelezen.

Google heeft vanaf nu de mogelijkheid om organisaties en nieuwsmerken daar te volgen. Dat kan dus via onze profielpagina.

We zien je graag ook daar!

