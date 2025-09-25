Vrouw (19) die haar vader (52) zou hebben vermoord, is overleden

De vrouw van negentien uit Eindhoven die verdacht wordt van het vermoorden van haar vader, heeft een eind aan haar leven gemaakt. Daarom kan de zaak niet meer inhoudelijk worden behandeld bij de rechtbank in Den Bosch. Diverse betrokkenen hebben dit aan Omroep Brabant bevestigd.

Het slachtoffer, een man van 52, werd op 16 april 2024 dood gevonden in een huis aan het Vilvoordehof in Eindhoven. Hij was neergestoken. De man woonde in het huis met zijn vrouw en dochter. Het gezin komt uit Rusland en woont sinds een jaar of vijf in Nederland. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen na de melding van de steekpartij met spoed naar het Vilvoordehof. Hulpverleners hebben geprobeerd de man te reanimeren, maar dit lukte niet meer. De verdachte dochter werd dezelfde dag nog in de buurt van haar ouderlijke huis gearresteerd. Over de aanleiding en de toedracht van de steekpartij is nooit iets naar buiten gebracht.

Onderzoek na vondst van gevangene

Op 26 juli werd ze levenloos gevonden in haar cel van het Justitieel Complex Zaanstad. Er werd onmiddellijk alarm geslagen. Reanimatie door medewerkers en daarna door hulpverleners mocht niet baten. Na onderzoek door de schouwarts en forensische opsporing is het lichaam vrijgegeven. De suïcide is gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en er is een zogeheten calamiteitenonderzoek ingesteld. Hierover is verder niets bekend.

"Het is een triest sluitstuk van een trieste zaak."

De advocate van de Eindhovense wil op verzoek van de nabestaanden geen uitspraak doen over het overlijden van haar cliënte. “Het zal dinsdag een hele korte zitting worden”, zo zei ze nog wel. Dan wordt bij de rechtbank in Den Bosch formeel de vraag voorgelegd of het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk kan worden verklaard. “Een overleden verdachte kun je niet vervolgen", verduidelijkt een woordvoerder van het OM. "Het is een triest sluitstuk in een trieste zaak.” Het OM is eerder deze zomer op de hoogte gebracht van het overlijden van de verdachte. “Er is toen verteld dat het niet om een misdrijf ging. Over doodsoorzaken doen we vanuit privacyoverwegingen nooit uitspraken.” zo laat de woordvoerder weten.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag (gratis en anoniem) bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113, of chatten via 113.nl

Er werd groot alarm geslagen na de melding van de steekpartij:

Foto: SQ Vision

De politie is tot laat in de avond bezig met het onderzoek in de woning aan de Vilvoordehof (foto: SQ Vision).