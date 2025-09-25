Lokale taxichauffeurs blij met strengere regels: ‘Het is niet meer te doen'

Lokale taxichauffeurs zijn blij dat de gemeente Breda met strengere regels komt voor taxi's. De afgelopen jaren kwamen veel klachten binnen over de vele taxi's, ritweigeringen, woekerprijzen en onvriendelijke chauffeurs die soms nauwelijks Nederlands spreken.

Volgens taxichauffeurs Saïd Jebari en Ehssan Naeemy is het al langere tijd onhoudbaar in Breda. “We merken dat er steeds meer taxi's bijkomen en dat de regels ook heel erg soepel zijn”, zegt Jebari. “In de avond en het weekend zie je ik weet niet hoeveel taxi's bij de haven staan. Daar hebben ze geen plek meer. Het staat zo vol.”

De overvolle straten zorgen volgens hem voor gevaarlijke situaties. “Taxi’s staan stil op kruispunten, bij stoplichten of gewoon langs de kant van de weg. Ze weten niet waar ze moeten staan”, legt Jebari uit.

Harde concurrentie

Volgens collega Naeemy zijn er inmiddels meer dan vijfhonderd taxi's in Breda. En dat zorgt voor harde concurrentie. “Wij hebben heel weinig klanten. We hebben eigenlijk geen werk meer, dus we kunnen net zo goed een uitkering aanvragen”, zegt hij met een wrange glimlach.

Ook Zabi Paiman, een andere chauffeur, ziet de markt in Breda veranderen. “Er staan teveel taxi’s, er is te weinig werk, want mensen willen geen taxi pakken. Het is moeilijk”, stelt hij. Volgens de chauffeurs komen veel van de taxi’s uit andere steden, zoals Rotterdam. “Ze komen hier, pakken onze ritten af en gaan weer weg”, vertelt Naeemy.

De problemen gaan verder dan alleen overaanbod. “Ze weigeren alles en heel veel van hen spreken niet eens een woord Nederlands. Ik snap niet hoe zij aan een vergunning komen. Uber heeft de hele markt kapotgemaakt”, zegt Naeemy.

Strengere vergunningseisen

De gemeente Breda erkent de problemen en komt met maatregelen. Vanaf begin 2026 gelden er strengere vergunningseisen. Het examen wordt uitgebreid, er komt een duidelijke gedragscode en chauffeurs die zich misdragen, kunnen worden bestraft. Ritweigeringen en woekerprijzen zullen streng worden aangepakt. Hoe die handhaving er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk. Taxichauffeurs krijgen zes maanden de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe eisen.

Naeemy hoopt op heldere afspraken en toezicht. Paiman is blij dat de gemeente meedenkt, maar vraagt zich af of de maatregelen voldoende effect zullen hebben. Voorlopig wacht Jebari het nog even af. “Dan zie je of het effect heeft of niet. Ik ben er zeker blij mee, want zoals het nu gaat, is het gewoon niet te doen.”